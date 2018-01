Velocidade máxima na Paulista cai para 50 km/h na 2ª

SÃO PAULO - Prometida há mais de um mês pelo secretário municipal dos Transportes, Jilmar Tatto, a redução da velocidade máxima permitida na Avenida Paulista passará a vigorar na segunda-feira, 28, informou a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) em nota. O limite cairá dos atuais 60 km/h para 50 km/h.

A ação, segundo o órgão de trânsito, "busca melhorar a segurança dos usuários mais vulneráveis do sistema viário", como pedestres e ciclistas, "buscando a convivência pacífica e a redução de acidentes e atropelamentos na área".

De acordo com a CET, no ano passado, houve 32 atropelamentos na avenida, de um total de 106 acidentes. Dos outros 74, dois foram com bicicletas. A empresa municipal informou ainda que três pessoas morreram na Paulista em 2012 e 122 ficaram feridas em acidentes ocorridos na via.

A Prefeitura disse que serão usadas 57 placas para sinalizar a nova velocidade máxima autorizada, além de faixas de vinil em alguns acessos.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Não é razoável uma avenida como a Paulista ter uma velocidade de 60 km/h, até porque os próprios cruzamentos não permitem isso", disse Tatto em setembro. "Todos os estudos dizem que quanto mais você reduz a velocidade do carro, mais diminuem os acidentes. Isso está provado."

Processo. A Avenida Paulista teve sua velocidade reduzida de 70 km/h para 60 km/h em julho de 2011. Especialistas em segurança de trânsito aprovam essa alteração, que deixa o trânsito mais seguro não só para os ocupantes dos veículos, mas também para os pedestres e os ciclistas. Este grupo, por sinal, é ferrenho defensor de reduções ainda maiores em vias secundárias de bairros. Nesses pontos, eles pedem que a velocidade caia para 40 km/h e até 30 km/h.

Ações do tipo já vigoram em outras metrópoles do mundo. Em boa parte da cidade de Nova York, por exemplo, a velocidade máxima autorizada em avenidas é de 30 milhas por hora, o equivalente a 48 km/h.