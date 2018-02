Velocidade máxima em vias da região central de SP é reduzida

SÃO PAULO - A partir desta segunda-feira, 1°, a velocidade máxima permitida nos corredores Liberdade/Vergueiro, Rebouças/Eusébio Matoso/Consolação e Treze de Maio, e em outras ruas da região central da capital, passará de 70km/h para 60km/h. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), a medida visa proporcionar maior segurança nas vias.

Os trechos de vias que sofrerão mudanças na velocidade limite são: corredor Liberdade/Vergueiro, até a Avenida Bernardino de Campos; Rua José Joaquim Macedo, alça de acesso da Avenida Cruzeiro do Sul para Marginal Tietê; Rua da Consolação, entre a Alameda Santos e a Avenida São Luís; Corredor Norma Pieruccini Gianotti/Sergio Tomay; corredor Treze de Maio (Viaduto Armando Puglisi, Rui Barbosa, João Passalaqua); Rua Sergio Tomaz; corredor Nove de Julho/São Gabriel. Inclusive a Rua Doutor Plínio Barreto e viaduto; corredor Rebouças/Eusébio Matoso; Rua do Gasômetro.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

As mudanças acontecerão especialmente nas Ruas Rui Barbosa e João Passalaqua, num total de 0,9 km de extensão, onde a velocidade cai de 70 km/h para 60 km/h. Na Rua do Gasômetro, num trecho de 0,7 km, não existia sinalização de regulamentação de velocidade e passará a ser 60 km/h. Nos 18,1 quilômetros restantes a velocidade regulamentada será mantida em 60 km/h. Na Rua da Consolação, no sentido Bairro, entre a Avenida São Luís e a Rua Araújo, e na Rua José Joaquim Macedo, a velocidade regulamentada continuará sendo 40 km/h.