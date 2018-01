Velocidade em trecho de serra da Anchieta cai a partir de 4ª

SÃO PAULO - A partir desta quarta-feira, 11, a velocidade máxima permitida na descida da Rodovia Anchieta será reduzida de 60 km/h para 50 km/h, informou a concessionária Ecovias. O objetivo, segundo a empresa, é uniformizar a velocidade "em todo o trecho de maior declividade" -- a medida valerá do km 40 ao km 52.

De acordo com a Ecovias, espera-se que, com isso, sejam reduzidos os riscos de acidentes provocados pelo aumento da velocidade "e pela falsa sensação de término da serra". Ainda conforme a empresa, o número de caminhões envolvidos nas ocorrências na região aumentou nos oito primeiros meses de 2013 (foram 79), ante o mesmo período do ano passado (61).

Até o dia 30 de setembro, haverá um período educativo, sem cobrança de multa, para os motoristas que não respeitarem a nova regra. A partir de 1.º de outubro, quem passar pelo local a mais de 50 km/h ficará sujeito a multa, aplicada por lombada eletrônica, radar fixo ou por agentes da Polícia Militar Rodoviária.

Em nota, a Ecovias informou que o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) e a Agência Reguladora de Transportes do Estado (Artesp) aprovaram a alteração.