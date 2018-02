Velocidade cai em vias das zonas oeste e norte As Avenidas Ermano Marchetti, Comendador Martinelli, Praça Jácomo Zanella e a Estrada Turística do Jaraguá, na zona oeste, e as Avenidas Inajar de Souza e Engenheiro Caetano Álvares, na zona norte da capital, terão a velocidade máxima reduzida para 60 km/h a partir de hoje. Em novembro, avenidas como Paes de Barros (zona leste) e Nossa Senhora do Sabará (zona sul) também terão a máxima reduzida.