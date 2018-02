Velejador morre no Rio Tietê após receber descarga elétrica

SÃO PAULO - O corpo de um homem, de 39 anos, foi localizado neste domingo, 10, no Rio Tietê, no interior de São Paulo. Ele pilotava um veleiro quando desapareceu no na tarde deste sábado, 9. No mesmo dia, equipes de mergulhadores do Corpo de Bombeiros de Catanduva iniciaram as buscas.

No sábado, ele e mais duas pessoas saíram para participar de um encontro de velejadores numa cidade vizinha, entre Sales e Adolfo. Segundo informações iniciais, o mastro da embarcação encostou em um fio de alta tensão e o piloto recebeu a descarga elétrica. Ele desapareceu e foi encontrado sem vida no dia seguinte. Os dois passageiros do barco tiveram ferimentos, mas não correm o risco de morrer.