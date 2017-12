Veja programação de reabertura do Cine Belas Artes

O Cine Belas Artes, fechado em março de 2011, ganhou o patrocínio da Caixa Econômica Federal, passou por uma reforma total e volta à ativa com novos acabamento, sistema de som, projetores (digitais e três em película), sistema de isolamento acústico, além de nova programação.

A festa de reinauguração ocorre neste sábado, a partir das 15h30, com shows em frente ao cinema. Para isso, duas pistas da Rua da Consolação serão interditadas na altura da esquina com a Avenida Paulista.

Confira abaixo a programação de reabertura do Cine Belas Artes:

Sábado

15h30: Show aberto ao público da banda Mustache e os Apaches

16h: Cerimônia de devolução do cinema para a cidade com presença de André Sturm (Diretor do cinema Caixa Belas Artes), Clauir Santos (Diretor de Marketing da Caixa)e Juca Ferreira (Secretário da Cultura do Município de São Paulo)

16h30: Corte da faixa e abertura das bilheterias e salas para as primeiras sessões.

Programação nas salas de cinema

Sábado, 19/07

Sala 2 - Cândido Portinari

17h10 - Quanto mais quente melhor

19h50 - Um dia muito especial

22h - A Malvada

Sala 3 - Oscar Niemeyer

17h40 - O Estudante

20h10 - Filha Distante

22h10 - Norwegian Wood - como nas canções dos Beatles

Sala 4 - SP CINE Aleijadinho

17h - Aos ventos que virão

19h20 - Queimada!

22h - Medos privados em lugares públicos

Domingo, 20/07

Sala 2 - Cândido Portinari

14h - Morangos Silvestres

16h10 - Quanto mais quem melhor

18h50 - Um dia muito especial

21h - A Malvada

Sala 3 - Oscar Niemeyer

14h20 - Minha irmã

16h40 - O Estudante

19h10 - Filha Distante

21h10 - Norwegian Wood - como nas canções dos Beatles

Sala 4 - SP CINE Aleijadinho

13h30 - Aos ventos que virão

16h - A Noite

18h20 - Queimada!

21h - Medos privados em lugares públicos

Endereço: Rua da Consolação, 2423 - Consolação - Tel: (11) 2894 5781

Site: www.caixabelasartes.com.br

Ingressos: R$ 20,00 (inteira) e R$ 10,00 (meia, para estudantes, correntistas do banco Caixa Econômica Federal, melhor idade)

Venda dos ingressos: na bilheteria (cartões de débito) ou pelo site www.ingresso.com.br