Veja os horários de bancos, serviços e comércio no período do Natal

Bancos

Na terça-feira, dia 24, as agências bancárias funcionarão das 9h às 11h e fecham no dia 25. Os clientes que tiverem contas com vencimento para terça-feira, dia 25, vão poder pagá-las sem multa, no próximo dia útil, dia 26. Canais alternativos para pagamento de contas, como os caixas eletrônicos, o internet banking, o mobile banking e o banco por telefone estarão disponíveis.

Comércio

A maior parte dos shoppings da cidade de São Paulo vai funcionar das 10 às 23 h até a véspera do Natal. No feriado do dia 25, a abertura das lojas é facultativa. Já as feiras-livres, que ocorrem às quartas-feiras, vão ser antecipadas para o dia 24 das 7h30 às 14h. Os mercados municipais e sacolões também fecham no dia 25.

Parques e ciclofaixas de lazer

Já os parques municipais vão funcionar normalmente, em seus horários habituais. Os Centros Esportivos Municipais, os CEUs e o Parque Esportivo do Trabalhador, na zona Leste, fecham no dia 25. As ciclofaixas vão funcionar no dia 25 de dezembro das 7h às 16h. Já o programa de compartilhamento de bicicletas Bike Sampa funciona em horário especial durante o Natal. O sistema será bloqueado a partir das 18h do dia 24 até às 10h do dia 25.

Serviços

As praças de atendimento das subprefeituras, as agências dos Correios e o Procon não funcionam no dia 25.

Hospitais

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, as Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs) funcionam normalmente, das 7 às 19h. Os hospitais e prontos-socorros funcionarão 24 horas. As 19 AMAs Especialidades, as Unidas Básicas de Saúde (UBS), as UBS Integrais e os Ambulatórios de Especialidades fecham nos dias 24 e 25.

Transporte público

Segundo a SPTrans, a circulação de ônibus funcionará como em todos os feriados, com 50% da frota. Já os ônibus da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU) funcionam como aos domingos, com 55% da frota. A frota de trens do Metrô em circulação será semelhante à de domingo. Os trens da CPTM funcionam normalmente.

Rodízio

O rodízio de carros de passeio e caminhões na cidade está suspenso do dia 25 de dezembro até o dia 12 de janeiro.