Veja onde comemorar o Dia de Ação de Graças em São Paulo

Atualizado às 16h30

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Um pouco de história: O feriado nasceu nos festivais de colheitas, em que colonos ingleses e americanos comemoravam as safras abundantes. A celebração da uma colheita que durou três dias realizada em 1621 na colônia de Plymouth, atual Massachusetts, é considerada a primeira comemoração da Ação de Graças. A data é marcada até hoje pela gratidão e, por isso, muitas pessoas se voluntariam para preparar refeições e doar roupas aos necessitados.

Veja os estabelecimentos que vão comemorar a data em São Paulo:

PJ Clarke's (Rua Dr. Mário Ferraz, 568, Itaim e Rua Oscar Freire, 497, Jardins): tradicional bar e restaurante americano que abriu sua primeira filial fora de Manhattan em São Paulo, em 2008, o local vai servir no jantar peru assado com recheio de pão e acompanhamentos como batata. De sobremesa, torta de nozes. Segundo o supervisor da unidade no Itaim, Dionísio Romualdo, a maioria das pessoas que participa do jantar são estrangeiros e brasileiros que já moraram nos Estados Unidos. Preço: R$ 75. Reservas: (11) 3078-2965 (Itaim) e (11) 2579-2765 (Jardins).

BOS BBQ (Rua Pedroso Alvarenga, 559 - Itaim Bibi): o restaurante serve "o autêntico Barbecue do Interior dos Estados Unidos" e comemora todo ano o Thanksgiving. Almoço ou jantar incluem ovos recheados, peur com batata e alho assado, abóbora assada e torta de nozes. Para grupos de oito pessoas é possível assar um peru inteiro, acompanhado pelos outros pratos, a um custo de R$ 10 a mais por pessoa. Preço: R$ 78. Reservas: thebos@bos-bbq.com

Finnegan's (Rua Cristiano Viana, 358, Pinheiros): embora seja um pub irlandês, o local não quis ficar de fora da festa de Ação de Graças e vai servir, a partir das 19h, um jantar que inclui peru com molho de mirtilo e torta de abóbora. Haverá também uma jam session de blues com um americano e um inglês. Preço: R$ 34,90. Reservas: (11) 3062-3232 (não é obrigatória).

Baby Beef Rubaiyat (Alameda Santos, 86, Paraíso): pela primeira vez, o restaurante servirá um cardápio especial a quem quiser participar da comemoração americana. Os clientes vão encontrar um menu fechado no almoço e no jantar - com couvert, entrada, prato principal, sobremesa e bebidas - com pratos típicos preparados com ingredientes da época, como milho, abóbora e frutas vermelhas, além, é claro, do peru. Inclui bebidas, inclusive vinho. Preço: R$ 130. Reservas:(11) 3170-5100.

Renaissance Hotel (Alameda Santos, 2233, Jardim Paulista): Com um extenso cardápio de salas, entradas, pratos quentes e nove opções de sobremesa, o hotel quer que os clientes desfrutem o jantar com a família e os amigos para agradecer pelas conquistas do ano. Bebidas não alcoólicas inclusas no valor. Preço: R$ 130. Reservas: (11) 3069-2621.

SÃO PAULO - O Thanksgiving, ou Dia de Ação de Graças, é comemorado na última quinta-feira de novembro nos Estados Unidos como um momento para expressar gratidão pelas coisas boas da vida. Embora não seja muito conhecido no Brasil, oencontrou em São Paulo estabelecimentos que vão preparar refeições típicas para a data, celebrada nesta quinta-feira, 37, que inclui o clássico peru assado.