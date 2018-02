Veja o trajeto e as interdições da Parada Gay em São Paulo

SÃO PAULO - A 15.ª Parada do Orgulho LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais e Transexuais) vai bloquear ruas e avenidas dos bairros da Bela Vista, Cerqueira César, Consolação e República a partir das 10h de amanhã.

A concentração para o evento começa nesse horário. A parada está prevista para começar ao meio-dia, na frente do Museu de Arte de São Paulo (Masp), e o desfile vai seguir pela Avenida Paulista e pela Rua da Consolação até a região central da capital. O trânsito vai ser monitorado das 21h de hoje às 3h de segunda-feira, de acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) de São Paulo. Além dos bairros em que vai haver bloqueio de vias, a Parada Gay vai alterar o trânsito entre as regiões vizinhas, da Vila Mariana, zona sul, à Lapa, zona oeste. Por isso, a CET sugere corredores alternativos aos motoristas, como os formados pela Avenida Bernardino de Campos e a Rua 13 de Maio, na Bela Vista; pelas Avenidas São João e General Olímpio da Silveira, no centro; e pelas Avenidas Rebouças e Doutor Arnaldo, em Pinheiros.



A liberação das vias bloqueadas vai ocorrer gradativamente, após a passagem do último trio elétrico, respeitando o ritmo dos desfiles da parada, cujo término está previsto para as 19h30 de amanhã. A Parada Gay de São Paulo é o segundo maior evento turístico da cidade - só perde para a Fórmula 1 - e a expectativa de público para este ano é de 3 milhões, diz a organização.

Eventos simultâneos. Às 16h, durante a realização da parada, Corinthians e São Paulo se enfrentam no Estádio do Pacaembu, vizinho à região da Paulista. A Polícia Militar armou um esquema para que os torcedores de futebol não se encontrem com os frequentadores da festa. Segundo o major da Polícia Militar Wagner Rodrigues, o policiamento será reforçado na saída das estações de metrô da Linha Verde. A PM terá 1.500 homens e 120 viaturas.