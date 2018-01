Veja o que fazer com as crianças no litoral, mas longe da areia

="LEFT">

SÃO PAULO - É claro que eles vão querer levar caldo de onda, construir castelos de areia e brincar de enterrar você. Mas também é possível se divertir no litoral longe das praias. E quem tem filhos sabe bem que é preciso um vasto repertório de programas - e ideias - para entreter os pequenos. A mais de um mês do fim das férias, o Guia Verão ensina você a aproveitar o litoral com as crianças antes e depois das brincadeiras na areia. Ou durante. Como sol demais faz mal, você pode aproveitar o horário de maior radiação (entre as 10h e as 15h) para fazer programas à sombra.

Abaixo, você vai conhecer algumas sugestões de passeios e atividades que combinam recreação, aprendizado e baixa incidência de raios ultravioleta. Peças, filmes, pista de patinação, oficina musical e cursos de biologia marinha são algumas opções que não vão sujar o carro de areia. Mas fique atento também para os minifestivais de verão que vão acontecer em arenas nas praias. Lembre seu filho de que há terra à vista, mas ele não pode perder a vista para o mar.

-- Nos 49 tanques do Acqua Mundo, os visitantes veem a alimentação dos bichos.

Av. Miguel Estéfano, 2.001, Praia da Enseada, Guarujá.

(13) 3398-3000. 10h/22h.

R$ 12/R$ 20.

-- Em Bertioga, o Forte São João reúne tendas com atrações variadas. Depois de passear por elas, veja o Coral de Crianças Guaranis e os espetáculos de malabarismo e teatro infantil. Também haverá contação de histórias.

Av. Tomé de Souza, entrada do canal

(13) 3317-4128. 9h/17h.

R$ 2.

-- A partir do dia 7, A Bela e a Fera, em 3D, desce até o litoral.

Sofitel Guarujá Jequitimar

Av. Marjory da Silva Prado, 1.100.

5ª a dom., 20h. Até 17/1

R$ 80/ R$ 120.

-- O Circo Stankowich tem trapezistas, mágicos, palhaços e globo da morte.

Campo da Creche, Barra Velha, Ilhabela.

8h30 e 21h. Até 17/1.

R$ 10/R$ 20 (R$ 120, camarote).

-- No Aquário de Santos, as crianças podem ver peixes e afins. E fazer cursos.

Av. Bartolomeu de Gusmão, s/nº, Ponta da Praia.

(13) 3236- 9996.

Inscrições de 4 a 8/1.

-- No Sesc Santos, tem oficinas de música, dança e jogos teatrais.

R. Conselheiro Ribas, 136, Aparecida, Santos.

(13) 3278-9800. 17h30. Até 29/1.

Grátis.

-- Veja como vivem as tartaruguinhas do projeto Tamar, em Ubatuba.

R. Antonio Athanásio da Silva, 273, Itaguá

12) 3832- 6202. 10h/20.

R$ 9 (grátis para crianças até 1,2 m).

-- Para patinar na Magic on Ice, de Caraguatatuba, é preciso ter mais de 3 anos.

Av. Dr. Arthur Costa Filho, s/nº, Pça. de Eventos, Praia do Centro.

A partir de 17h. Até 10/2.

R$ 15 (30min).

-- Na Pousada Rural, as crianças andam de pônei e visitam outros bichos.

Av. Luís Massa, 1.198, S. Tereza

(12) 3896-6900. 8h/17h.

R$ 5 (passeio de pônei).

-- O carrossel é uma das atrações do Parque de Diversões Diego.

Pça. Ambrósio Baldim, Centro, Peruíbe.

18h30/ 0h30 (16h/1h, 6ª, sáb. e dom.)

R$ 3 por brinquedo.

-- No Mundo Aventura Uoss, tem surfe de mentira, 'bungee trampolim' e a esfera 'Orbit Ball', para rolar dentro.

Av. da Riviera, s/nº, Bertioga

(11) 9979-9205. 15h/0h.

R$ 130 para todos os brinquedos.

-- O shopping sazonal reserva uma área só para atividades de recreação infantil.

Vivo Boulevard Mall 2010

Avenida Miguel Stéfano, 1.001, Enseada, Guarujá.

16h/0h (até dia 16/fev)

Até R$ 15.

-- A Biblioteca de Itanhaém indica livros para cada perfil de criança, além de ensiná-las a colorir desenhos.

R. Cunha Moreira, 71, Centro

(13) 3426-1477. 8h/17h.

Grátis.

-- O bondinho histórico de Mongaguá faz tour até por aldeias tupi-guarani.

Saídas da Igreja Matriz N. S. Aparecida. Av. São Paulo, 1.679

(13) 3448-3358. Sáb. e dom., 10h30/15h.

PROGRAME-SE

- Algumas praias recebem o Nick Verão 2010, evento com gincanas e brincadeiras comandadas por personagens do canal Nickelodeon. Aos sábados, tem show com a cantora teen Lu Alone. Dias 9 e 10, na Praia do Juqueí, em São Sebastião, e dias 23 e 24 na Praia da Enseada, Guarujá.

- Em Peruíbe, durante o mês de janeiro, o programa Verão Pra Você 2010 reúne atividades esportivas e lúdicas para as crianças na Praia do Centro.