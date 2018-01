Veja o que abre e o que fecha no feriado prolongado

Veja o que funciona e o que fecha em São Paulo no feriado prolongado da Proclamação da República, o último antes das festas de fim de ano.

Mercados municipais de São Paulo

Kinjo Yamato: 3h às 13h;

Paulistano Central: 6h às 18h;

Central da Leste: 7h às 13h;

Pirituba: 7h às 14h;

Sapopemba, Tucuruvi, Vila Formosa e Teotônio Vilela, Ipiranga e Penha: 8h às 13h;

Santo Amaro: 8h às 16h;

Guaianases: 8h30 às 13h.

Lapa, Pinheiros e São Miguel não abrem. No sábado e domingo, todos atenderão nos horários habituais.

Assistência Social

Não funcionarão: Loja Social, Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), Supervisão de Assistência Social (SAS) e Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS).

Cultura

Não abrem: Arquivo Histórico, Biblioteca Mário de Andrade, Bibliotecas de Bairro, Escola Municipal de Bailado, Escola Municipal de Iniciação Artística, Escola Municipal de Música, Hemeroteca, Ponto de Leitura Piqueri, Teatro Artur Azevedo (reforma) e Teatro Paulo Eiró (reforma).

As Bibliotecas Monteiro Lobato, Álvares de Azevedo, Cora Coralina, Pe. José de Anchieta, Raul Bopp, Viriato Correa e Paulo Setúbal abrirão nos dias 16 e 17. A Biblioteca Circulante (Mário de Andrade) abrirá só no dia 16, das 10h às 17h.

Abrem das 9h às 17h: Beco do Pinto, Capela do Morumbi, Casa da Imagem (antiga Casa nº 1), Casa do Grito, Casa Modernista, Casa do Sertanista, Casa do Tatuapé, Monumento à Independência (Capela Imperial), Sítio da Ressaca, Sítio Morrinhos, Solar da Marquesa de Santos, Ônibus Bibliotecas e Pavilhão das Culturas Brasileiras.

Todos os teatros municipais funcionarão com a programação já anunciada.

Saúde

Os hospitais e prontos-socorros funcionarão o dia todo, ininterruptamente. As 99 AMAs tradicionais abrem de segunda-feira a sábado, inclusive no feriado, das 7h às 19h, bem como as 20 AMAs que funcionam 24 horas. Já as 19 AMAs Especialidades e as UBS Integrais fecham no dia 15, das 7h às 19h, e abrem no sábado, 16. As Unidades Básicas de Saúde (UBS) e os Ambulatórios de Especialidades (AE) fecham no feriado, voltando a funcionar na segunda-feira, 18.

Meio Ambiente

Os parques Municipais funcionam normalmente durante o feriado.

Metrô

O Metrô adotará esquema diferenciado de operação nesta sexta-feira, em função da redução na demanda. Na segunda-feira, dia 18, para atender aos que retornam do feriado prolongado, a abertura das estações será antecipada para as 4 horas da manhã nas linhas 1-Azul, 2-Verde e 3-Vermelha, por onde desembarcam os usuários que chegam pelos terminais rodoviários Tietê, Jabaquara e Barra Funda. Na Linha 5-Lilás, a operação terá início no horário habitual; ou seja, a partir das 4h40.

Fundação Pró-Sangue

Atenderá normalmente, no Posto Clínicas.

Poupatempo

Todas as unidades da capital, Grande São Paulo, interior e litoral não funcionam nesta sexta, 15, e sábado, 16. As atividades serão retomadas na segunda-feira, 18. O Disque Poupatempo também não funcionará neste período.

Bancos

As agências bancárias estarão fechadas em todo o País