Veja o que abre e o que fecha no feriado de Tiradentes/Páscoa em SP

SÃO PAULO - O feriadão de Páscoa e Tiradentes neste fim de semana alterou o funcionamento de algumas repartições públicas e dos serviços em São Paulo. Com o feriado prolongado, a expectativa é que milhares de pessoas deixem a cidade, principalmente em direção ao litoral e interior do Estado. Veja abaixo o que abre e o que fecha entre os dias 21 e 24.

Bancos - Fecham durante todo o feriado e devem ter atividade normal retomada apenas no dia 25. Boletos e contas com vencimento nestes quatro dias podem ser pagos na segunda-feira sem acréscimo de multa.

Correios - Apenas a unidade do Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, funciona normalmente, em todos os dias, das 9h às 17h. No sábado, 23, as demais agências funcionam até o meio-dia (Agência Central, até as 14h); nos outros dias, ficam fechadas.

Ônibus - Nos dias 21, 22 e 24 a frota municipal do transporte coletivo circulará com 50% de sua capacidade; no sábado, 23, com 70%.

Metrô e CPTM - Funcionam normalmente durante o feriado, com intervalo maior entre os trens. Na saída para o feriado (quarta-feira) e na volta (no domingo), o Metrô antecipa a abertura das estações nas linhas 1-Azul, 2-Verde e 3-Vermelha, além de colocar mais composições em horários de maior quantidade de passageiros.

Poupatempo - Todas as unidades ficarão fechadas durante o feriado. O teleatendimento (0800 772 36 33) funciona apenas no sábado, 23, das 6h30 às 15h.

Procon - Nenhuma unidade terá atendimento público.

Lazer e Esporte - Os Clubes Municipais abrirão todos os dias, mas apenas para as atividades de esporte e lazer, nos horários habituais. Os parques municipais abrirão normalmente todos os dias.

Saúde - Nos dias 21, 22 e 23 de abril, os hospitais, prontos-socorros e os serviços de Assistência Médica Ambulatorial 24 horas (AMA 24h) funcionarão ininterruptamente. AMAs normais funcionarão das 7h às 19h. No domingo, apenas hospitais e prontos-socorros atendem. As AMAs Especialidades fecham nos dias 21 e 22; no sábado, dia 23, funcionam normalmente. As Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e os Ambulatórios de Especialidades voltam a abrir na segunda-feira.

Trabalho - As unidades do Centro de Apoio ao Trabalho (CAT) Luz, Itaquera, São Mateus, Santana, Interlagos e Lapa abrirão das 7h às 13h apenas no sábado, 23.

Mercadões - No dia 21, os mercados municipais atenderão nestes horários: Kinjo Yamato, das 3h às 15h; Paulistano, das 6h às 18h; Central Leste, das 7h às 13h; Pirituba, das 7h às 21h; Sapopemba, das 8h às 13h; Santo Amaro, das 8h às 14h; Pinheiros, das 8h às 18h; Ipiranga, Lapa, Penha, São Miguel, Vila Formosa e Teotônio Vilela, das 8h às 19h; Guaianases, das 8h30 às 19h30; Tucuruvi, das 8h às 19h.

No dia 22, o Kinjo Yamato abre das 3h às 15h; Paulistano, das 6h às 18h; Central Leste, das 7h às 13h; Pirituba, das 7h às 21h; Ipiranga, Penha, Pinheiros, Sapopemba, Tucuruvi e Vila Formosa, das 8h às 13h; Lapa, Santo Amaro e São Miguel, das 8h às 14h; Teotônio Vilela, das 8h às 19h; Guaianases, das 8h30 às 13h.

No dia 23: o Kinjo Yamato, das 3h às 15h; Paulistano, das 6h às 18h; Central Leste e Teotônio Vilela, das 7h às 19h; Lapa e Pinheiros, das 8h às 18h; Ipiranga, Penha, Pirituba, Santo Amaro, São Miguel, Sapopemba, Tucuruvi e Vila Formosa, das 8h às 19h; Guaianases, das 8h30 às 19h30.

No dia 24: o Central Leste, das 7h às 13h; Pirituba, das 7h às 14h; Ipiranga, Penha, Sapopemba, Tucuruvi, Vila Formosa e Teotônio Vilela, das 8h às 13h; Guaianases, das 8h30 às 13h. Kinjo Yamato, Lapa, Paulistano, Pinheiros, Santo Amaro e São Miguel estarão fechados.

Sacolões - Devem atender nos seguintes horários no dia 21, Jaguaré, das 6h30 às 16h; Santo Amaro, das 7h às 12h; João Moura, das 7h às 13h; Jaraguá e Brigadeiro, das 7h às 18h; Lapa, das 7h às 18h30; Estrada do Sabão, Avanhandava, Bela Vista, Butantã, Piraporinha e Rio Pequeno, das 7h às 19h; Cohab Adventista e Freguesia do Ó, das 7h às 20h; Cidade Tiradentes, das 8h às 15h; São Miguel, das 8h às 19h. Jaçanã estará fechado.

No dia 22: Jaguaré, das 6h30 às 16h; Santo Amaro, das 7h às 12h; João Moura, das 7h às 13h; Jaraguá e Brigadeiro, das 7h às 18h; Lapa, das 7h às 18h30; Avanhandava, Bela Vista, Butantã, Estrada do Sabão, Piraporinha, Rio Pequeno, das 7h às 19h; Cohab Adventista e Freguesia do Ó, das 7h às 20h; Cidade Tiradentes, das 8h às 15h; São Miguel, das 8 às 19h. Jaçanã estará fechado.

No dia 23: Jaguaré, das 6h30 às 16h; Santo Amaro, das 7h às 12h; João Moura, das 7h às 13h; Lapa, Butantã e Rio Pequeno, das 7h às 14h; Brigadeiro e Jaraguá, das 7h às 18h; Avanhandava, Bela Vista, Estrada do Sabão, Piraporinha; Cohab Adventista e Freguesia do Ó, das 7h às 20h; Cidade Tiradentes e São Miguel, das 8h às 19h. Jaçanã estará fechado.

No dia 24: Jaguaré, das 6h30 às 13h; Brigadeiro, Cohab Adventista e João Moura, das 7h às 13h; Bela Vista, Butantã, Jaraguá, Piraporinha, Rio Pequeno e Freguesia do Ó, das 7h às 14h; Avanhandava, das 7h às 14h30; Lapa, das 8h às 13h; Cidade Tiradentes, das 8h às 15h. Estrada do Sabão, Santo Amaro, Jaçanã e São Miguel estarão fechados.

Feiras livres - Funcionam nos horários e dias habituais

Cultura - As bibliotecas de bairro abrirão apenas no dia 23 e a Biblioteca Pública Circulante Mário de Andrade permanecerá fechada todos os dias.

Os Bosques da Leitura atenderão somente no dia 23.

A Capela do Morumbi, Casa do Bandeirante, Casa do Grito, Casa Modernista, Casa do Tatuapé e o Monumento à Independência (Capela Imperial), Sítio da Ressaca e Sítio Morrinhos fecharão apenas no dia 22. A Casa do Sertanista, Casa da Imagem (antiga Casa nº 1), o Beco do Pinto e o Solar da Marquesa de Santos estão em reforma e, portanto, não abrem.

O Centro Cultural São Paulo abrirá todos os dias, mas a biblioteca fechará nos dias 22, 23 e 24. O Centro Cultural da Juventude Ruth Cardoso abrirá nos dias 21 e 22, das 10 às 18h, e no dia 23, das 10h às 20h. No dia 24 ficará fechado.

Os teatros Artur Azevedo, Cacilda Becker, Décio de Almeida Prado, João Caetano, Paulo Eiró e Zanoni Ferrite fecharão só no dia 21; nos demais dias terão programação normal. Estão fechados para reforma os teatros Municipal (mas o Museu abre), Alfredo Mesquita, Flávio Império e Martins Penna.

A Galeria Olido abrirá todos os dias e a Divisão de Arquivo Histórico funcionará apenas no dia 23, das 9h às 17h. A Escola de Bailado, Escola de Iniciação Artística, Escola Municipal de Música e a Orquestra Experimental de Repertório permanecerão fechadas todos os dias.

Os ônibus-biblioteca atenderão nos dias 21 e 23 e o Ponto de Leitura do Piqueri só no dia 23.

Os CEUs abrirão em todos os dias para atividades culturais e esportivas nos horários habituais.

Assistência Social - Os serviços de emergência e acolhida atenderão 24 horas, ininterruptamente, todos os dias. São eles: Abrigos/Casas de Acolhida, Central de Atendimento Permanente e de Emergência, Centros de Referência da Criança e do Adolescente e Centros de Acolhida (antigos albergues).

Permanecerão fechados: Centro de Referência de Cidadania do Idoso, Loja Social, Restaurante-Escola, Centros para Criança e Adolescente, Centro de Referência de Assistência Social, Coordenadoria de Assistência Social e Conselho Municipal de Assistência Social.