Veja o que abre e o que fecha no feriado de Páscoa

Por causa do feriado da Páscoa, a maioria dos serviços de utilidade pública estarão fechados ou funcionando em horários diferenciados na sexta-feira, 3, e no domingo, 5. Confira abaixo o que abre e o que fecha e como a rotina da cidade deve mudar nos próximos dias:

Shoppings: horários de funcionamento podem variar entre cada localidade, mas deverão seguir a seguinte escala: na sexta, praças de alimentação funcionam entre 11h e 23h e as lojas, das 14h às 20h; no sábado, praças de alimentação das 10h às 23h e lojas, entre 10h e 22h; no domingo, os restaurantes abrirão às 11h e seguirão em serviço até as 23h e as lojas, das 14h às 20h.

Mercadão: o mais famoso mercado de São Paulo funcionará normalmente na sexta-feira e no sábado, das 6h às 18h. O local ficará de portas fechadas no domingo em virtude do feriado da Páscoa.

Bancos: não haverá atendimento nas agências bancárias de todo o País durante o feriado da próxima sexta-feira, 3. A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) aconselha a população a utilizar canais alternativos de atendimento para realizar as operações bancárias, como caixas eletrônicos e internet banking. Contas com vencimento marcado para esta data poderão ser pagas no próximo dia útil subsequente, na segunda-feira, 6, sem incidência de multa.

Rodízio: está suspenso a partir da próxima sexta-feira, 3, o rodízio de veículos monitorado pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) na cidade de São Paulo. A restrição só será retomada a partir das 7h da segunda-feira, 6. Já as Zonas de Restrição à Circulação de Caminhões e ao Fretamento vigoram durante o sábado, 4.

Ciclofaixas: serão ativadas na sexta-feira, 3, e no domingo, 5, das 7h às 16h. Alguns trechos poderão não ser ativados em função de bloqueios para eventos autorizados. A malha de ciclofaixas de lazer na cidade possui 120,8 quilômetros de extensão.

Correios: as agências da capital e da Região Metropolitana, assim como as unidades em Mogi das Cruzes, Baixada Santista e Vale do Ribeira não terão funcionamento durante a próxima sexta-feira, 3. As agências voltam a abrir em expediente normal no sábado, com exceção das unidades localizadas em postos do Poupatempo, que estarão fechadas. No domingo, as agências estarão fechadas.

Poupatempo: os postos estarão fechados na sexta e sábado. As unidades móveis do programa acompanham o esquema de funcionamento dos postos fixos. Em caso de dúvidas, o cidadão pode consultar o site (www.poupatempo.sp.gov.br) ou fazer a ligação pelo 0800 772 36 33. Nas cidades de Suzano e Cotia, o Poupatempo também não funcionará durante a quinta-feira, 2, por causa do feriado de comemoração dos aniversários dos municípios. Em Taubaté e Pindamonhangaba, os postos não atenderão na segunda-feira, 6, também em razão de um feriado local.

Ônibus: A Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU) informou que haverá mudança no número de viagens durante a Páscoa. Na sexta-feira, a operação será semelhante aos domingos e no sábado as viagens seguirão a redução normal dos demais fins de semana.Informações detalhadas podem ser obtidas na Central de Atendimento ao Cliente 0800 724 05 55.