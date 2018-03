Veja o que abre e o que fecha no feriado de carnaval em São Paulo

SÃO PAULO - O prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, decretou através do Diário Oficial do município o ponto facultativo nos dias 7 e 8 de março e meio expediente no dia 9, quando as atividades serão retomadas a partir do meio-dia. Devido ao feriado de carnaval, otambém foi alterado.

Veja também:

Temperatura sobe, mas dia fica nublado e pode chover

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Motorista deve evitar estradas entre tarde de 6ª e manhã de sábado

Estradas litorâneas devem receber 2 milhões de veículos

Mais de 600 mil devem passar pelas rodoviárias de SP

Acompanhe a situaão do trânsito nas estradas e na cidade

Leia a cobertura da folia no blog Carnaval 2011

Confira o funcionamento das instalações municipais durante o carnaval:

Transporte - O Sistema de Transporte Urbano opera todos os dias com redução da frota. No sábado e na segunda,70% dos coletivos estarão em circulação. No domingo e na terça, apenas 50%.

Para o feriado prolongado, o Metrô vai ampliar o número de viagens na sexta-feira, para atender os viajantes que deixarão a cidade pelos terminais rodoviários do Tietê, Jabaquara e Barra Funda. Já na quarta-feira de cinzas, as operações nas linhas 1-Azul e 3-Vermelha terão início antecipado para as 4h.

Na Linha 2-Verde, com exceção das estações Vila Prudente e Tamanduateí - que operam das 8 às 17h -, as estações começarão a funcionar às 4h30. Na segunda-feira, a frota em circulação seguirá o horário de sábado e, na terça, o número de trens em operação será o mesmo dos domingos.

Já a Ponte Orca que liga a Estação Vila Madalena do Metrô à Cidade Universitária, da CPTM, e as estações Tamanduateí (CPTM) e Sacomã (Metrô) funcionarão normalmente na segunda-feira. No dia seguinte, no entanto, não entrará em funcionamento.

Procon - O atendimento pessoal não funciona nos dias 7 e 8. Neste sábado, os postos abrirão das 7 às 13h; já na quarta, funcionará das 13h às 19h.

Bancos - Os bancos voltam a abrir na quarta-feira de Cinzas, a partir do meio-dia. Contas com vencimento para o período de carnaval podem ser pagos no dia 9 sem incidência de multa, segundo a Febraban.

Poupatempo - As agências funcionarão voltam a funcionar na quarta-feira, às 13h. Nos outros dias, segue fechado.

Saúde - Os serviços de saúde funcionarão normalmente, com atendimento 24 horas em hospitais, prontos-socorros e alguns postos do Atendimento Médico Ambulatorial (AMA). As Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e as AMAs Especialidades ficarão fechadas entre sábado e terça, reabrindo para atendimento quarta-feira, ao meio-dia.

Verde e Meio Ambiente - Todos os parques municipais abrirão nos horários habituais, com exceção do Jardim da Luz, que fica fechado às segundas-feiras.

Cultura - Abrirão apenas nos dias 5 e 6: Capela do Morumbi, Casa do Bandeirante, Casa do Grito, Casa Modernista, Casa do Tatuapé, Centro Cultural São Paulo, com exceção da biblioteca, Galeria Olido, Monumento à Independência (Capela Imperial), Museu do Theatro Municipal, Sítio da Ressaca, Sítio Morrinhos, teatros Artur Azevedo, Cacilda Becker, Décio de Almeida Prado, João Caetano, Paulo Eiró e Zanoni Ferrite. Nos dias 7 e 8, os locais permanecerão fechados, reabrindo às 12h do dia 9.

Os CEUs abrirão durante todo o feriado para atividades culturais e esportivas. Os Telecentros ficarão fechados até quarta-feira. A Biblioteca Pública Circulante (Mário de Andrade) funcionará apenas até o dia 5, das 10h às 17h, para reabrir após o Carnaval. Esportes Os Clubes da Cidade abrirão para atividades de esporte e recreação todos os dias, com exceção de segunda-feira.

Abastecimento - Os mercados municipais, os sacolões e as feiras livres funcionarão normalmente no sábado e no domingo. Mercado de Guaianases não funcionará nos dias 7 e 8; o do Ipiranga e o da Penha fecharão no dia 7, mas abrirão no dia 8, até as 13h.

Os mercados Central Leste, Kinjo Yamato, Lapa, Paulistano, Pinheiros, Santo Amaro, São Miguel, Tucuruvi e Teotônio Vilela funcionarão no dia 7 e estarão fechados no dia 8. O mercado de Pirituba abrirá normalmente no dia 7 e atenderá no dia 8 até as 14h; e os de Sapopemba e Vila Formosa abrirão normalmente no dia 7 e funcionarão no dia 8 até as 13h.

Os sacolões Avanhandava, Brigadeiro, Estrada do Sabão, Jaguaré, Jaraguá, Lapa, Piraporinha, Rio Pequeno, Santo Amaro e São Miguel não funcionarão no dia 8. Atenderão normalmente No dia 8 os sacolões Bela Vista, Butantã, Cohab Adventista, Cidade Tiradentes, João Moura e Freguesia do Ó.

Assistência Social - Nos dias 5, 6, 7 e 8 funcionarão apenas os serviços de emergência e acolhida, que atendem 24 horas, ininterruptamente: Abrigos/Casas de Acolhida, Central de Atendimento Permanente e de Emergência, Centros de Referência da Criança e do Adolescente e Centros de Acolhida (antigos albergues). Os demais serviços só voltarão a atender na quarta-feira, a partir das 12h.

Subprefeituras - As Praças de Atendimento voltarão às atividades normais no dia 9, a partir das 12h.

Trabalho - No dia 5, as instalações dos Centros de Apoio ao Trabalho (CAT) atenderão normalmente, das 7h às 13h e depois retornam às atividades na quarta-feira às 12 horas. Já a rede do banco de microcrédito São Paulo Confia encerra as atividades na sexta-feira e retorna na quarta-feira, após as 12 horas.