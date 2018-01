Veja o que abre e o que fecha no aniversário de São Paulo

SÃO PAULO - A quarta-feira é de comemoração dos 463 anos da cidade de São Paulo e quem vai passar o feriado na capital deve de ficar atento aos serviços e órgãos públicos que irão funcionar neste dia.

Confira abaixo a relação do que abre e do que fecha no feriado na capital:

Bancos e Correios

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

As instituições bancárias e os postos dos Correios não funcionam nesta quarta-feira, 25. Boletos com vencimento na data podem ser pagos em agências sem acréscimo de multa na quinta-feira, 26.

Saúde

Os hospitais e prontos-socorros funcionarão o dia todo, initerruptamente. As AMAs tradicionais e as UPAs funcionam normalmente. Já as AMAs/UBS Integradas somente a parte de pronto atendimento. As AMAs Especialidades, Unidades Básicas de Saúde (UBS), UBS Integrais, os Ambulatórios de Especialidades (AE) e as unidades da Rede Hora Certa fecham na quarta-feira.

Transporte

O rodízio municipal está suspenso, inclusive para veículos pesados. A zona azul funciona normalmente, conforme sinalização existente, e as ciclofaixas de lazer serão ativadas. Postos e lojas de atendimento da SP Trans fecham neste feriado. As unidades e os postos avançados do Detran/SP situados na capital não abrirão.

Parques

Os parques administrados pela Secretaria do Verde e Meio Ambiente (SVMA) funcionarão normalmente durante todo o feriado. O Centro de Manejo de Animais Silvestres do Parque Anhanguera vai receber animais das 8h às 12h.

Museus, teatros e bibliotecas

Arquivo Histórico Municipal - Aberto das 9h às 17h com visita monitorada pelo prédio

Beco do Pinto - Aberto das 9h às 17h

Bibliotecas de Bairro - Fechadas Biblioteca Mário de Andrade - Aberta

Bibliotecas Monteiro Lobato, Álvares de Azevedo, Cora Coralina, Pe. José de Anchieta, Raul Bopp, Viriato Correa e Paulo Setúbal - Fechadas

Biblioteca Pública Circulante (Mário de Andrade) - Aberta

Capela do Morumbi - Aberta das 9h às 17h Casa de Cultura Brasilândia - Fechada

Casa de Cultura Butantã - Fechada

Casa de Cultura Campo Limpo (Nathalia Rosemburg) - Fechada

Casa de Cultura Chico Science - Fechada

Casa de Cultura Cidade Tiradentes (Espaço Cultural Casa da Fazenda) - Fechada

Casa de Cultura Cora Coralina - Aberta

Casa de Cultura do Itaim Paulista - Fechada

Casa de Cultura Paço Cultural Julio Guerra (Casa Amarela) - Fechada

Casa de Cultura Manoel Cardoso de Mendonça - Fechada

Casa de Cultura M’ Boi Mirim - Fechada

Casa de Cultura Raul Seixas (Parque Raul Seixas) - Aberta Casa de Cultura Salvador Ligabue - Fechada

Casa de Cultura de São Miguel Paulista (Antonio Marcos) - Fechada

Casa de Cultura São Mateus - Fechada

Casa de Cultura São Rafael - Fechada

Casa de Cultura do Tremembé - Fechada

Casa de Cultura Vila Maria/Vila Guilherme (Casarão) - Fechada

Casa do Bandeirante - Aberta das 9h às 17h

Casa do Grito - Aberta das 9h às 17h

Casa Modernista - Aberta das 9h às 17h

Casa do Sertanista (Casa do Caxingui) - Aberta das 9h às 17h

Casa do Tatuapé - Aberta das 9h às 17h

Casa da Imagem (antiga Casa nº 01) - Aberta das 9h às 17h

Centro Cultural São Paulo - Aberto (exceto a Biblioteca Braile, Multimeios e a Central de Informações)

Centro Cultural da Juventude Ruth Cardoso - Aberto Centro Cultural do Grajaú (Palhaço Carequinha) - Aberto

Centro Cultural do Jabaquara - Aberto

Centro Cultural Olido - Aberto

Centro Cultural Municipal da Penha - Aberto Centro Cultural Municipal Tendal da Lapa - Aberto

Centro de Formação de Cidade Tiradentes - Apenas a sala de cinema estará aberta com sessões das 14h às 19h

Centro da Memória do Circo - Aberto Chácara Lane - Aberta das 9h às 17h

Escola Municipal de Bailado - Fechada Escola Municipal de Iniciação Artística - Fechada Escola Municipal de Música - Fechada Fundação Teatro Municipal / Praça das Artes - Consulte a programação

Hemeroteca - Atendimento mediante agendamento

Monumento à Independência (Capela Imperial) - Aberto das 9h às 17h

OCA (Pavilhão Lucas Nogueira Garcez) - Aberto das 9h às 17h

Ônibus Bibliotecas - Não irão circular Pavilhão das Culturas Brasileiras - Fechado pra reforma

Polo Cultural e Criativo Chácara do Jockey - Aberto

Ponto de Leitura Piqueri - Fechado

Sítio da Ressaca - Aberto das 9h às 17h

Sítio Morrinhos - Aberto das 9h às 17h

Solar da Marquesa de Santos - Aberto das 9h às 17h

Teatro Alfredo Mesquita - Aberto

Teatro Arthur Azevedo - Aberto

Teatro Cacilda Becker - Aberto

Teatro Décio de Almeida Prado - Fechado

Teatro Flávio Império - Fechado

Teatro João Caetano - Fechado

Teatro Leopoldo Fróes - Fechado

Teatro Martins Penna - Fechado

Teatro Paulo Eiró - Fechado

Teatro Zanoni Ferrite - Fechado

Mercados

Central Leste - Aberto das 7h às 13h

Guaianases - Aberto das 8h às 13h

Ipiranga - Aberto das 8h às 13h

Kinjo Yamato - Aberto das 3h às 15h

Lapa - Fechado

Paulistano - Aberto das 6h às 16h

Penha - Aberto das 8h às 13h

Pinheiros - Fechado

Pirituba - Aberto das 7h às 14h

Santo Amaro - Fechado

São Miguel - Fechado

Sapopemba - Aberto das 8h às 13h

Tucuruvi - Aberto das 8h às 13h

Vila Formosa - Aberto das 8h às 13h

Teotônio Vilela - Aberto das 7h às 13h

Pátio Pari - Aberto das 4h às 17h

Esportes

Os Centros Esportivos funcionarão normalmente, em esquema de plantão.

Poupatempo

Os postos do Poupatempo de Cidade Ademar, Itaquera, Lapa, Luz, Santo Amaro e Sé fecham na quarta e só voltam a funcionar na quinta, a partir de 7h.

Fundação Pró-Sangue

A rotina dos postos da Pró-Sangue muda neste feriado. O Posto Clínicas funciona de 8h às 17h e o Barueri de 8h às 16h. Ficam fechados os postos Dante, Pedreira, Mandaqui e Osasco.

Hospitais veterinários

As unidades Norte e Leste estarão fechadas.