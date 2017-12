Veja o que abre e o que fecha em SP no feriado de 12 de outubro

SÃO PAULO - No feriado de 12 de Outubro, Dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, e na segunda-feira, 1, quando o expediente estará suspenso, alguma repartições municipais não funcionarão e outras terão o horário alterado. Veja a programação abaixo.

RODÍZIO: Suspenso na terça-feira.

BANCOS: Funcionam na segunda-feira e fecham na terça.

SHOPPINGS: Funcionam no sábado e na segunda em horário normal. Domingo e terça, as praças de alimentação funcionam das 11 às 22h.

CORREIOS: Domingo, só a agência do Aeroporto de Guarulhos funcionará. Na segunda, todas abrem. Na terça, só a do Aeroporto de Guarulhos.

PROCON: No sábado, os postos abrem das 7 às 13h. Na segunda, das 7 às 19h, e na terça-feira fecham.

POUPATEMPO: Os postos fixos e móveis, assim como o atendimento telefônico, não funcionarão no feriado. Na segunda-feira, as agências abrem normalmente.

SAÚDE: Nos dias 11 e 12 de outubro, os hospitais, prontos-socorros e os serviços de Assistência Médica Ambulatorial (AMA) 24 horas funcionarão ininterruptamente. As AMAs abrem de segunda a sábado, inclusive no dia 12, das 7h às 19h; as Unidades Básicas de Saúde (UBS), AMAs Especialidades e Ambulatórios de Especialidades voltarão a funcionar na quarta-feira, dia 13.

ABASTECIMENTO: Os mercados Central Leste, Guaianases, Vila Formosa e Teotônio Vilela abrirão das 7 às 13 horas; Pirituba, das 7 às 14h; Kinjo Yamato, das 7 às 15h; Ipiranga, Penha, Sapopemba e Tucuruvi, das 8 às 13h; Lapa, Paulistano (Central), Santo Amaro e São Miguel não funcionarão. No sábado, 9, domingo, 10, e segunda-feira, 11, o funcionamento será no horário habitual.

Os sacolões Brigadeiro e Cohab Adventista atenderão das 7 às 13h; Lapa, das 7 às 14h; Avanhandava, das 7 às 14h30; Freguesia do Ó, das 7 às 15h; Bela Vista, Butantã, Estrada do Sabão, Jaçanã, Jaguaré, Jaraguá, João Moura, Piraporinha, Rio Pequeno, Santo Amaro, São Miguel e Cidade Tiradentes, das 8 às 14h. Nos dias 9, 10 e 11 o funcionamento será no horário habitual. Nos dias 9, 10 e 12, as feiras livres funcionarão no horário habitual. Já no dia 11 não são realizadas feiras livres.

VERDE E MEIO AMBIENTE: Todos os parques municipais abrirão todos os dias, com a exceção do Jardim da Luz que permanece fechado só na segunda-feira.

CULTURA: As bibliotecas de bairro vão funcionar normalmente no dia 9. No dia 10, abrirão a Álvares de Azevedo, Cora Coralina, Padre José de Anchieta, Raul Bopp, Viriato Correa e Monteiro Lobato. Nos dias 11 e 12 todas permanecerão fechadas. A Biblioteca Mário de Andrade está em reforma.

Nos dias 9, 10 e 12 será normal o funcionamento da Capela do Morumbi, Casa do Bandeirante, Casa do Grito, Casa Modernista, Casa do Tatuapé, Sítio da Ressaca, Sítio Morrinhos, Monumento da Independência, Museu do Teatro Municipal e Centro Cultural São Paulo, das 9 às 17h. Na segunda-feira, as Casas Históricas, Museu Teatro Municipal e os Centros Culturais não funcionam. A Divisão do Arquivo Histórico abrirá no dia 9, das 9 17h, fechará nos dias 10, 11 e 12. O Solar da Marquesa, o Beco do Pinto e a Casa da Imagem não abrirão por motivo de reforma.

Com as exceções dos Teatros Alfredo Mesquita, Décio de Almeida Prado, Flávio Império, Martins Penna, Municipal - que passam por reforma - e do Paulo Eiró, os demais teatros terão programação normal. O Centro Cultural da Juventude Ruth Cardoso abre normalmente nos dias 9 e 10, e no dia 12 das 10 às 18 horas. Na Galeria Olido o atendimento ao público será a partir das 13 horas. A programação está site.

ASSISTÊNCIA SOCIAL: Os serviços de emergência e acolhida são fornecidos 24 horas, ininterruptamente. São eles: Abrigos / Casas de Acolhida, CAPE - Central de Atendimento Permanente e de Emergência (3228-5554 / 3228-2092 / 3228-5668),Centros de Referência da Criança e do Adolescente (CRECAs) e Centros de Acolhida (antigos albergues).

Permanecerão fechados, reabrindo na quarta-feira: CRECI - Centro de Referência de Cidadania do Idoso, Loja Social, Restaurante-Escola, Centros para Criança e Adolescente, CRAS - Centro de Referência de Assistência Social, CAS - Coordenaria de Assistência Social e COMAS-Conselho Municipal de Assistência Social.

EDUCAÇÃO: Não haverá aulas na rede municipal de ensino, mas os CÉUS abrirão nos dias 9, 10, 11 e 12 para atividades culturais, lazer e esportes. As creches não funcionarão.

ESPORTES: As atividades de recreação e esportes nos Clubes da Cidade serão realizadas nos horários habituais nos dias 9, 10 e 12. No dia 11, como de costume, todos permanecerão fechados.

SUBPREFEITURAS: Os Postos de Atendimento das Subprefeituras encerram o expediente na sexta-feira e só retornam no dia 13.

TRABALHO: As unidades do CAT (Centro de Apoio ao Trabalho) cessarão o atendimento ao público nos dias 11 e 12. No dia 9, o funcionamento será normal, das 8 às 13h. Apenas as unidades do banco de microcrédito São Paulo Confia, que se encontram fora dos CATs, atenderão normalmente no dia 11, das 9 às 18h.