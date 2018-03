Veja o que abre e o que fecha em SP na Páscoa

O feriado prolongado começa oficialmente nesta Sexta-feira Santa, 2, mas muitos já deixam a cidade de São Paulo na quinta. São esperados cerca de 2,1 milhões de carros estradas do interior e do litoral do Estado. Na quinta também começa a circulação de veículos no recém inaugurado trecho sul do Rodoanel.

Alguns serviços públicos e privados funcionarão com horário diferenciado. Confira:

Bancos - Abrem na quinta-feira, 1º, e ficam fechados na sexta.

Correios - Todas as agências funcionam normalmente na quinta-feira. A Agência Aeroporto Internacional de Guarulhos funcionará das 7h30 às 22h30 na sexta-feira, 2, e no domingo, 4. No sábado, 3, abrem as agências que costumam funcionar em outros sábados, com exceção dos pontos localizados dentro das agências do Poupatempo.

Rodízio - Fica suspenso apenas na sexta-feira.

Poupatempo - todas as unidades fecham na sexta-feira, 2, e no sábado. Pelo telefone (0800 772 3633), o serviço funciona na segunda-feira, das 7h às 13h, mas não fará atendimentos durante toda a terça-feira. Funcionará normalmente (das 7h às 20h) na Quarta-feira de Cinzas.

Procon - Não abrirá e não fará atendimento telefônico (151 ou no fax 3824-0717) nos dias 2 e 3.

Saúde - Os hospitais e prontos-socorros funcionarão normalmente na sexta-feira, 2, e no sábado. Os serviços de Assistência Médica Ambulatorial (AMA) de consultas atenderão das 7h às 19h nesses dias. As AMAs Especialidades só abrem durante o domingo, 4. As Unidades Básicas de Saúde (UBS) não abrirão em nenhum dia.

Sacolões e mercados municipais - Abrem na Sexta-feira Santa os mercados municipais Paulistano, Teotônio Vilela, Pirituba, Central Leste, Guaianases, Ipiranga, Lapa, Penha, Pinheiros, Vila Formosa, Tucuruvi, Sapopemba, São Miguel, Santo Amaro e Kinjo Yamato em horários variados.

Todos os mercados da cidade funcionam normalmente durante o sábado, 3. No domingo não funcionarão os mercados Paulistano, Kinjo Yamato, Santo Amaro, Lapa e São Miguel. Os mercados Central Leste, Guaianases, Ipiranga, Penha, Sapopemba, Tucuruvi, Vila Formosa e Teotônio Vilela abrirão até as 13h e o de Pirituba até as 14h.

Todos sacolões funcionam durante o feriado nos horários habituais, à exceção de Cohab Adventista, da Lapa, da Freguesia do Ó, e os de Cidade Tiradentes e São Miguel, que no domingo terão horários variados.

Parques - Os parques municipais abrirão todos os dias.

Social - Serviços de emergência, acolhida e albergue 24 horas funcionam normalmente. Não abrirão: Centro de Referência de Cidadania do Idoso, Loja Social, Centro da Juventude, Restaurante-Escola, Centros para a Criança e Adolescente, Centro de Referência de Assistência Social, Coordenadoria de Assistência Social e Conselho Municipal de Assistência Social.

Cultura - O Teatro João Caetano terá apresentações no sábado e no domingo e os teatros Artur Azevedo, Cacilda Becker, Martins Penna e Paulo Eiró nos dias 2, 3 e 4.

Permanecem fechadas as bibliotecas, Casa da Imagem, Casa do Sertanista, Solar da Marquesa de Santos, teatros Alfredo Mesquita, Décio de Almeida Prado, Flávio Império e Teatro Municipal, todos em reforma. O Centro Cultural São Paulo abrirá todos os dias, exceto as bibliotecas. O Centro Cultural da Juventude Ruth Cardoso funcionará normalmente.

A Divisão do Arquivo Histórico só abrirá no sábado, das 9h às 17h. Funcionarão normalmente o Monumento à Independência, Capela Imperial, Museu do Teatro Municipal, Sítio da Ressaca, Sítio Morrinhos, Casa do Grito, Casa do Bandeirante, Casa do Tatuapé e Casa Modernista.

CEUs - Os Blocos Esportivos e Culturais dos Centros Educacionais Unificados (CEUs) funcionarão normalmente.