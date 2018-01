Veja o que abre e o que fecha em São Paulo durante o feriado

SÃO PAULO - Confira as repartições públicas municipais de São Paulo que fecham ou funcionam normalmente no feriado da Proclamação da República, nesta terça-feira, 15 de novembro.

Procon. Os postos de atendimento pessoal dentro dos Poupatempos Sé, Santo Amaro e Itaquera não funcionarão nesta segunda-feira, 14, nem na terça, 15. Os serviços telefônico (151) e eletrônico também não atendem nos dois dias.

Poupatempo. Os postos não funcionam nos dias 14 e 15. Outras informações podem ser obtidas pelo site, pelo aplicativo SP Serviços (para smartphones e tablets) ou pelo Disque Poupatempo (0800 772 3633, para telefones fixos e (11) 2930-3650 para ligações de celulares).

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Detran. Os postos do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) não abrem em todo o Estado nos dias 14 e 15. O Disque Detran.SP e os postos integrados ao Poupatempo também não funcionarão.

Rodízio. O rodízio municipal está suspenso na segunda e na terça, até mesmo para caminhões. As restrições voltam normalmente a partir das 7 horas de quarta-feira, 16.

Correios. No feriado, as agências dos Correios da capital estarão fechadas. Na segunda, o expediente é normal, das 9 horas às 17 horas.

Abastecimento. Na terça, vão abrir os mercados municipais Central Leste e Teotônio Vilela, das 7 horas às 13 horas; Guaianases, Ipiranga, Penha, Sapopemba, Tucuruvi e Vila Formosa, das 8 horas às 13 horas; Kinjo Yamato, das 3 horas às 15 horas; Paulistano, das 6 horas às 16 horas; Pirituba, das 7 horas às 14 horas; e Pátio Pari, das 4 horas às 22 horas. Fecham apenas os da Lapa, Santo Amaro e São Miguel.

Os sacolões que funcionam na terça são: Avanhandava e Brigadeiro, das 7 horas às 14h30; Butantã, das 7 horas às 13 horas; Bela Vista e Lapa, das 8 horas às 14 horas; Estrada do Sabão, City Jaraguá, Jaraguá, Piraporinha, Rio Pequeno e Freguesia do Ó, das 7 horas às 14 horas; Jaguaré, das 6h30 às 13 horas; Santo Amaro, das 7 horas às 17 horas; Cidade Tiradentes, das 8 horas às 15 horas; e Cohab Adventista, das 8 horas às 17 horas. De João Moura e São Miguel ficam fechados no dia 15.

As feiras livres funcionam normalmente.

Assistência Social. Os atendimentos 24 horas funcionam normalmente no Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes, Centros de Acolhida (antigos albergues) e Coordenadoria de Atendimento Permanente e de Emergência. Os demais estarão fechados.

Cultura. Os teatros municipais não abrirão. A maioria das bibliotecas não abrem, com exceção da Biblioteca Mário de Andrade e da Biblioteca Pública Circulante (Mário de Andrade). Os Bosques de Leitura estarão fechados.

Quanto às Casas de Cultura, a Cora Coralina e a Raul Seixas abrem todos os dias; Casa Amarela, M' Boi Mirim, São Miguel Paulista e São Rafael fecham apenas na terça. Nesta segunda, fecham as Casas de São Mateus, do Bandeirante, do Grito, Modernista, do Sertanista e Casa do Tatuapé.

As Fábricas de Cultura funcionam normalmente na terça.

Educação. As escolas municipais estarão fechadas. Os Centros Educacionais Unificados (CEUs) funcionam normalmente, das 8 horas às 18 horas, e seguem programação que pode ser consultada no site.

Esportes. Na segunda-feira e na terça, os Centros Esportivos funcionarão normalmente em esquema de plantão.

Saúde. Os hospitais, prontos-socorros, prontos-atendimentos e serviços de Assistência Médica Ambulatorial (AMA) funcionam 12 ou 24 horas, e as Unidades de Pronto-Atendimento (UPAs) ficam abertas 24 horas. Os Hospitais Dia da Rede Hora Certa, os Ambulatórios de Especialidades e AMAs Especialidades fecham na segunda e na terça. Nesses dias, as Unidades Básicas de Saúde (UBS) e as UBS Integral também não funcionarão.

Subprefeituras. As praças de atendimento não funcionarão no feriado.

Trabalho. Todos os Centros de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo (CATes) não funcionarão na segunda nem na terça. As atividades serão retomadas normalmente na quarta, das 8 horas às 17 horas.

Verde e meio ambiente. Todos os parques funcionarão normalmente no feriado. O Centro de Manejo de Animais Silvestres do Parque Anhanguera funcionará na segunda e na terça, das 8 horas às 11 horas.