Veja o que abre e o que fecha ao longo do feriado prolongado em SP

Atualizada às 15h03

SÃO PAULO - Ao longo do feriado prolongado entre esta quinta-feira, 15, até a terça-feira, 20, alguns serviços públicos municipais terão atendimento especial.

Segundo determinação da Prefeitura de São Paulo, os dias 16 e 19, que precedem os dias da Proclamação da República (15 de novembro) e da Consciência Negra (20 de novembro), serão ponto facultativo na cidade.

Confira abaixo os horários de funcionamento de mercados municipais, clubes, escolas e serviços de emergência e subprefeituras.

Rodízio

O rodízio municipal de veículos estará suspenso apenas na quinta-feira, 15, e na terça-feira, 20, datas dos feriados.

Saúde

Os hospitais, prontos-socorros e assistências médicas ambulatoriais (AMAs) 24h funcionam ininterruptamente.

Assistência Social

Os serviços de emergência atenderão 24 horas, initerruptamente aos longo destes dois feriados.

Subprefeituras

As Praças de Atendimento não funcionarão nestes dois feriados. As atividades devem voltar ao normal na quarta-feira, 21.

Mercados Municipais

Na quinta-feira, 15, dia da Proclamação da República, os mercados municiais da Lapa, Pinheiros e de São Miguel não abrirão. Na terça-feira, 20, Dia da Consciência Negra, Lapa e Pinheiros também ficarão com as portas fechadas, além do mercado de Santo Amaro. Os demais empreendimentos funcionarão normalmente.

Sacolões

Na quinta, 15, apenas a unidade de São Miguel não funcionará. Já na terça, 20, o sacolão de Santo Amaro permanecerá com as portas fechadas.

Nos dias 16, 17, 18 e 19 os mercados e sacolões atenderão nos horários e locais habituais.

Feira livre

As feiras livres funcionarão todos os dias, com exceção de segunda-feira (19), quando tradicionalmente não atendem a população.

Educação

Não haverá aulas nas escolas municipais e nos Centros de Educação Unificados (CEUs). As unidades, porém, ficarão abertas todos os dias, nos horários habituais, para atividades de lazer e esportivas.

Esportes

Os Clubes de São Paulo funcionarão nos horários habituais.

Verde

Os Parques Municipais abrirão todos os dias, nos horários habituais, com a exceção do Parque da Luz, que não funciona às segundas-feiras.

Bancos

Não haverá atendimento bancário nesta quinta-feira, 15, em todo Brasil. No Dia da Consciência Negra, 20, feriado municipal, os bancos não abrem na capital paulista e nas demais cidades do País que aderiram ao recesso. Nesta sexta, 16, e na próxima segunda-feira, 19, as instituições financeiras funcionarão normalmente.

Nos dias de feriado, a população poderá fazer operações em caixas eletrônicos, via internet, telefone, ou por meio dos correspondentes bancários, como casas lotéricas agências dos Correios, redes de supermercados e outros estabelecimentos comerciais credenciados.