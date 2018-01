Veja o que abre e o que fecha em São Paulo no feriado de réveillon

SÃO PAULO - Os moradores da cidade de São Paulo que não forem viajar no réveillon devem ficar atentos ao horário de funcionamento de diversos serviços. Alguns deles, a exemplo das agências bancárias, não funcionarão na capital até 4 de janeiro, o primeiro dia útil de 2016. Outros terão horários especiais.

Veja abaixo o que abre e o que fecha em São Paulo neste feriado.

Bancos: As agências bancárias ficarão fechadas para balanço a partir desta quinta-feira, 31. Os serviços de atendimento ao público só serão restabelecidos em 4 de janeiro, quando contas de consumo e carnês com vencimentos nas datas em que as agências estavam fechadas vão poder ser pagos sem multa.

Supermercados: Os supermercados abrem com horários estabelecidos por cada rede.

Abastecimento: O Mercado Municipal funcionará das 6h às 16h no dia 31 e só retoma as atividades no dia 4 de janeiro. Todos os mercados públicos fecharão em 1º de janeiro, mas Vila Formosa, Teotônio Vilela, Central Leste e Pirituba já reabrem a partir do dia seguinte.

Saúde: Hospitais, prontos-socorros, Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs) 24 horas e UPAs funcionam normalmente. As AMAs tradicionais abrem das 7h às 19h.

As Unidades Básicas de Saúde (UBS), UBS Integrais, ambulatórios de especialidades, AMAs Especialidades e Hospitais Dia da Rede Hora Certa fecham entre os dias 31 e 02 e voltam a funcionar na segunda-feira, 4 de janeiro.

Hospitais Veterinários: Nos dias 2 e 3 de janeiro,somente a Unidade Leste vai funcionar, das 7h às 10h. Ela também será a única a abrir nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro, das 7h às 9h, mas somente para animais com pedido de retorno pelo médico veterinário.

Eletropaulo: Todas as lojas de atendimento funcionarão das 8h30 ao meio-dia nesta quinta-feira, 31, e vão fechar no feriado, dia 1º. O atendimento ao cliente será feito apenas pelos canais eletrônicos (www.aeseletropaulo.com.br) e call center.

Detran: As unidades do Detran-SP e o atendimento dos serviços de trânsito nos postos do Poupatempo fecham no dia 31 de dezembro e só retornam na segunda-feira, 4 de janeiro. As unidades integradas a prefeituras ou delegacias seguirão expediente destas instituições.

Educação: Os Centros Educacionais Unificados (CEUs) ficam fechados nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro.

Cultura: A Biblioteca Mário de Andrade e a Galeria Olido ficarão fechadas até o dia 3 de janeiro. Já o Centro Cultural São Paulo fica fechado até o dia 10.

Poupatempo: Os postos de atendimento fecharão a partir da quinta-feira, 31. O atendimento será restabelecido normalmente na segunda, 4. O Disque Poupatempo segue o mesmo esquema de atendimento dos postos.

Ecopontos: Funcionam durante o feriado das 6h às 18h.

Parques: O Ibirapuera funciona das 5h às 18h nesta quita, 31, e das 5h às 20h no dia 1º de janeiro. A maior parte dos demais parques administrados pela Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente, vai funcionar das 6h às 18h, no dia 31, e das 7h às 20h, no dia 1º.