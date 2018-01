Veja o que abre e fecha em São Paulo no Dia da Consciência Negra

SÃO PAULO - Os moradores da cidade de São Paulo que não forem viajar no feriado da próxima sexta-feira, 20, Dia da Consciência Negra, devem ficar atentos ao horário de funcionamento de diversos serviços. Os bancos, por exemplo, não funcionam na capital.

Veja abaixo o que abre e fecha em São Paulo neste feriado.

Bancos: As agências bancárias não abrem nos municípios em que é decretado o feriado, caso de São Paulo.

Supermercados: Os supermercados abrem com horários estabelecidos por cada rede.

Abastecimento: O Mercado Municipal funciona normalmente. Os demais mercados públicos também vão abrir, com exceção de Lapa, Santo Amaro e São Miguel.

Saúde: Hospitais, prontos-socorros, Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs), UPAs e AMAs 24 horas funcionam normalmente. O pronto atendimento nas AMAs/UBS Integradas funciona normalmente nos dias 20 e 21 de novembro.

As unidades básicas de saúde (UBS), UBS Integrais, ambulatórios de especialidades e unidades São Miguel e Ipiranga do hospital-dia da Rede Hora Certa fecham na sexta-feira, 20, voltando a funcionar na segunda-feira, 23. As AMAs Especialidades e demais hospitais-dia da Rede Hora Certa fecharão na sexta-feira, 20, voltando a funcionar no sábado, 21.

Escolas: As unidades educacionais permanecem fechadas durante o feriado de 20 de novembro até o dia 22. Os Centros Educacionais Unificados (CEUs) funcionam das 8h às 18h.

Eletropaulo: Todas as lojas de atendimento estarão fechadas por conta do feriado da Consciência Negra.

Detran: Nas cidades em que foi decretado feriado, como São Paulo, as unidades do Detran-SP não vão abrir na sexta e no sábado. Em municípios do Estado onde foi decretado ponto facultativo, as unidades funcionam de maneira normal.

Poupatempo: Em virtude do feriado, os seguintes postos não vão funcionar na sexta e no sábado: Andradina, Araçatuba, Araraquara, Araras, Barretos, Bragança Paulista, Caieiras, Campinas Centro, Campinas Shopping, Caraguatatuba, Carapicuíba, Cidade Ademar, Diadema, Franca, Guarulhos, Itaquaquecetuba, Itaquera, Itu, Jundiaí, Lapa, Limeira, Luz, Mogi Guaçu, Piracicaba, Ribeirão Preto, Rio Claro, São João da Boa Vista, São José do Rio Preto, São Bernardo do Campo, Santo Amaro, Santo André, Santos, Sé, Sertãozinho, Sorocaba e Suzano.

Onde há o ponto facultativo, os postos funcionam normalmente.

Subprefeituras: As praças de atendimento não vão funcionar.

Assistência Social: Os serviços de emergência e acolhida funcionam 24 horas. São eles: Serviços de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes (SAICAs), Centros de Acolhida (antigos albergues) e a Central de Atendimento Permanente e de Emergência (CAPE) - 156.

Permanecerão fechados: Loja Social, Centros de Referência de Assistência Social (Cras), Supervisão de Assistência Social (SAS) e Centros de Referência Especializado de Assistência Social (Creas).

Ecopontos: Funcionam das 6h às 18h.

Parques: Os parques administrados pela Secretaria do Verde e Meio Ambiente, como o Ibirapuera, funcionam normalmente.