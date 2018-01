Veja o que abre e fecha durante o feriado de ano-novo em São Paulo

SÃO PAULO - Mercados municipais, postos de atendimento das Subprefeituras e parques terão alterações nos horários de funcionamento durante o feriado de ano-novo em São Paulo. Hospitais e prontos-socorros vão manter o atendimento nesta quarta-feira, 31, e também no dia 1º.

Segundo a Prefeitura, todos os hospitais e prontos-socorros vão funcionar durante o feriado, mas unidades da Assistência Médica Ambulatorial (AMA) Especialidades e as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) vão fechar nesta quarta e no dia 1º.

Os parques municipais vão fechar uma hora mais cedo nesta quarta e reabrir uma hora mais tarde no primeiro dia do ano. As ciclofaixas de lazer serão desativadas no dia 1º e os Centros Educacionais Unificados (CEUs) ficarão fechados, retomando as atividades no dia 2. O rodízio municipal está suspenso até o dia 12 de janeiro.

As praças de atendimento das Subprefeituras vão ficar fechadas e só reabrem no dia 2. Os bancos fecham nos dias 31 e 1º e o atendimento também será retomado nesta sexta. Os postos do Detran ficarão fechados entre os dias 31 e 3 de janeiro.

Mercados. Ponto turístico da capital, o Mercadão vai funcionar das 6 às 16 horas nesta quarta e só reabre no dia 3 de janeiro, funcionando das 6 às 18 horas. O mercado Kinjo Yamato funciona das 3 às 13 horas. O Guaianases abre às 8h30 e fecha às 17 horas.

O funcionamento dos mercados do Ipiranga e de Pinheiros será das 8 às 15 horas. Os mercados da Lapa e de Santo Amaro vão funcionar das 8 às 14 horas.

Os frequentadores do mercado municipal da Penha poderão fazer compras entre as 8 e as 16 horas, o mesmo horário de funcionamento dos mercados de Sapopemba e da Vila Formosa. A unidade de São Miguel também inicia as atividades às 8 horas, mas fecha às 17 horas.

Localizado na zona norte, o mercado de Tucuruvi vai funcionar das 7h30 às 14 horas. Já o funcionamento do mercado de Piritiba vai das 7 às 18 horas. O Teotônio Vilela abre às 6 horas e fecha às 16 e o expediente do Central Leste vai das 7 às 19 horas. Todos os mercados vão fechar no dia 1º.