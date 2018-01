Veja lista de praias próprias e impróprias para banho em SP

Dos 155 pontos monitorados pela Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (Cetesb) em 136 praias paulistas, seis foram considerados impróprios na última medição, feita há uma semana. São três pontos em Ubatuba (perto do Rio Itamambuca e em Itaguá, na Avenida Leovegildo, na altura dos números 240 e 1724), outros dois em São Vicente (Praias dos Milionários e do Gonzaguinha), além de um na Praia do Pinto, em Ilhabela. Segundo a Cetesb, só um dos pontos - o do 240 de Itaguá - tem condições de se tornar novamente apropriado para banho na próxima medição, que será realizada depois de amanhã. Veja também: Mais proteção no caminho do litoral Fotos de banhistas aproveitando o verão Veja praias impróprias 30 destinos para passar bem o verão Ubatuba (3 impróprias) Picinguaba Praia do Prumirim Félix Itamambuca Rio Itamambuca (imprópria) Vermelha do Norte Perequê-Açu Iperoig Itaguá-Av. Leovegildo, 240 (imprópria) Itagua-Av. Leovegildo, 1724 - (imprópria) Tenório Vermelha Grande Toninhas Enseada Santa Rita Perequê-Mirim Sununga Lázaro Domingas Dias Dura Lagoinha-Av. E. Velho Lagoinha-Camping Sapé Maranduba Praia do Pulso Caraguatatuba (todas próprias) Tabatinga-Rio Tabatinga Tabatinga-Cond. Gaivotas Mocóca Cocanha Massaguaçu-R. M. Carlota Massaguaçu-Av. M. H. Carv. Capricórnio Lagoa Azul Martim de Sá Prainha Centro Indaiá Pan brasil Palmeiras Porto Novo Ilhabela (1 imprópria) Armação Pinto (Imprópria) Sino Siriúba Viana Saco da Capela Itaguaçu Perequê Ilha das Cabras Portinho Feiticeira Grande Curral São Sebastião (todas próprias) Prainha Cigarras São Francisco Arrastão Pontal da Cruz Deserta Porto Grande Preta do Norte G rande Barequeçaba Guaecá Toque-Toque Grande Toque-Toque Pequeno Santiago Paúba Maresias Boiçucanga Camburizinho Camburi Baleia Saí Preta Juqueí-Trav. Simão Faustino Juqueí-R. Cristiana Una Engenho Juréia do Norte Boracéia Boracéia - Rua Cubatão Bertioga (todas próprias) Boracéia - Colégio Marista Boracéia Guaratuba São Lourenço-Prox. Morro São Lourenço-Rua 2 Enseada-Indaiá Enseada-Vista Linda Enseada-Col. SESC Enseada-R. R. Costabili Guarujá (todas próprias) Perequê Pernambuco Enseada-Estr. Pernambuco Enseada-Av. Atlântica Enseada-R. Chile Enseada-Av. Santa Maria Pitangueiras-Av. Puglisi Pitangueiras-R. S. Valadão Astúrias Tombo Guaiúba Santos (todas próprias) Ponta da Praia Aparecida Embaré Boqueirão Gonzaga José Menino-R. Olavo Bilac José Menino-R. Fred. Ozanan São Vicente (2 impróprias) Praia da Divisa Itararé-Posto 2 Praia da Ilha Porchat Milionários (imprópria) Gonzaguinha (imprópria) Praia Grande (todas próprias) Canto do Forte Boqueirão Guilhermina Aviação Vila Tupi Ocian Vila Mirim Maracanã Vila Caiçara Real Flórida Jardim Solemar Mongaguá (todas próprias) Vila São paulo Central Vera Cruz Santa Eugênia Itaóca Agenor de Campos Itanhaém (todas próprias) Campos Elíseos Suarão Parque Balneário Centro Praia dos Pescadores Sonho Jardim Cibratel Estância Balneária Jardim São Fernando Balneário Gaivota Peruíbe (todas próprias) Peruíbe-Icaraíba Peruíbe-Parque Turístico Peruíbe-Baln. S. J. Batista Peruíbe-Av. São João Prainha Guaraú Iguape (todas próprias) Juréia Do Leste Ilha Comprida (todas próprias) Centro Pontal Prainha