Veja lista com demora para achar estacionamento em shoppings de SP

PÁTIO PAULISTA

Tempo gasto: 31 minutos

Data: 6/11

Horário: 15h44

Entorno: fila com seis carros na entrada da 13 de Maio

Dica: Movimento de manhã é menor

O que diz o shopping: vai criar 500 vagas até 2011. Implantará painéis indicadores de vagas disponíveis

CENTER NORTE

Tempo gasto: 25 minutos

Data: 2/10

Horário: 13h30

Entorno: livre

Dicas: utilização do serviço de valet nos estacionamentos vip. Melhores horários aos sábados, são das 10 às 12 horas e a partir das 19 horas

O que diz o shopping: pretende instalar um novo projeto de estacionamento no ano que vem

MORUMBI SHOPPING

Tempo gasto: 23 minutos

Data: 23/10

Horário: 13h

Entorno: livre

Dicas: evite o horário das 13h às 18h aos sábados

O que diz o shopping: houve reorganização dos estacionamentos com pintura do piso com tinta epóxi. E instaladas luzes indicativas de vagas

BOURBON

Tempo gasto: 15 minutos

Data: 6/11

Horário: 14h35

Entorno: livre

Dicas: o shopping não forneceu qualquer dica para facilitar a busca de vagas

O que diz o shopping: não respondeu a solicitação de informações feitas pela reportagem por e-mail e telefone

METRÔ SANTA CRUZ

Tempo gasto: 15 minutos

Data: 6/11

Horário: 16h45

Entorno: livre

Dicas: pisos superiores são mais livres. Há bicicletário

O que diz o shopping: tem sistema Sem Parar/Via Fácil , no qual clientes estacionam sem haver a necessidade de retirar tíquete na entrada

IBIRAPUERA

Tempo gasto: 10 minutos

Data: 23/10

Horário: 14h18 Entorno: livre

Dicas: estabelecimento não deu qualquer dica para evitar o transtorno da demora para encontrar uma vaga no estacionamento

O que diz o shopping: Departamento Jurídico não autorizou responder

ELDORADO

Tempo gasto: 8 minutos

Data: 6/11

Horário: 13h48

Entorno: livre

Dicas: procurar as extremidades dos estacionamentos e os últimos pisos. Melhores horários são das 10 às 15h e das 17 até às 20h

O que diz o shopping: é o que mais oferece vagas na região, com 3.500 vagas

VILLALOBOS

Tempo gasto: 8 minutos

Data: 30/10

Horário: 17h12

Entorno: livre

Dicas: seguir as coordenadas dos orientadores de tráfego disponíveis em todos os pisos

O que diz o shopping: este ano lançou o serviço de valet com 300 vagas disponíveis nos finais de semana

ANÁLIA FRANCO

Tempo gasto: 6 minutos

Data: 23/10

Horário: 16h22

Entorno: livre

Dicas: pisos superiores costumam ter mais vagas. Melhores horários aos sábados são até as 14 horas e após as 19 horas

O que diz o shopping: há treinamento de equipes de orientadores de tráfego

HIGIENÓPOLIS

Tempo gasto: 5 minutos

Data: 2/10

Horário:14h32

Entorno: fila de cinco carros na Avenida Angélica

Dicas: oferece serviço de valet para os clientes

O que diz o shopping: há 15 dias inaugurou sua expansão, agora são 1.800 vagas

VILA OLÍMPIA

Tempo gasto: 5 minutos

Data: 23/10

Horário: 15h

Entorno: livre

Dicas: ir aos andares mais altos e às vagas afastadas dos acessos diretos. Há 247vagas vips

O que diz o shopping: está implantando sistema de sinalização de vagas para reduzir tempo de busca por vaga

IGUATEMI

Tempo gasto: 3 minutos

Data: 23/10

Horário: 13h15

Entorno: livre

Dicas: melhor horário é até às 14 horas no sábado. Nos domingos e feriados antes das 15 horas e após as 18 horas. Procurar pisos superiores (são os últimos a lotar)

O que diz o shopping: será feita expansão do estacionamento em 2011. Haverá 500 novas vagas para valets

MARKET PLACE

Tempo gasto: 2 minutos

Data: 23/10

Horário: 14h11

Entorno: livre

Dicas: melhor horário para encontrar vaga para estacionar é das 10 horas até às 15 horas

O que diz o shopping: sistema de sinalizador de vagas está em fase de teste para ajudar o cliente a achar uma vaga mais rápido

TATUAPÉ

Tempo gasto: 2 minutos

Data: 30/10

Horário: 15h29

Entorno: livre

Dicas: melhor horário para encontrar vaga é das 10 horas às 12 horas. Há valet no piso Tatuapé. Evite os primeiros pisos

O que diz o shopping: a espera é pequena porque a maior parte do público se locomove até o empreendimento de Metrô

ARICANDUVA

Tempo gasto: 1 minuto

Data: 30/10

Horário: 13h39

Entorno: livre

Dicas: pedir orientação aos controladores de tráfego. Melhor período é o matutino

O que diz o shopping: passou por expansão recente que envolveu estacionamento coberto. São três pisos de garagens

WEST PLAZA

Tempo gasto: 1 minuto

Data: 6/11

Horário: 14h26

Entorno: livre

Dicas: melhor horário é o período da manhã até a tarde

O que diz o shopping: recomenda acompanhar a sinalização e procurar ajuda com as equipes de seguranças. Ou, ainda, buscar o serviço de valet