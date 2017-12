Veja linha do tempo da inspeção veicular em SP

Dois anos após aprovar na Câmara Municipal novas regras para a inspeção veicular em São Paulo, o prefeito Fernando Haddad (PT) ainda não aplicou nenhuma delas. Suspenso desde janeiro do ano passado, o programa só será executado novamente se a medida passar a ser estadual. O projeto, no entanto, está parado na Assembleia Legislativa desde 2010. Veja linha do tempo:

Março de 2013

Câmara aprova projeto

Proposta de Haddad torna inspeção anual só para carros com mais de dez anos.

Outubro de 2013

Contrato encerrado

Prefeitura suspende programa da Controlar até conclusão de nova licitação.

Decisão judicial

Controlar obtém liminar na Justiça e retoma inspeções veiculares.

Dezembro de 2013

Governo lança licitação

Com novo modelo, intenção é contratar 4 consórcios.

Janeiro de 2014

Inspeção veicular acaba

Justiça autoriza fim do contrato com a Controlar.

Maio de 2014

TCM suspende licitação

Decisão é de conselheiro indicado por Haddad.