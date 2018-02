Veja dicas para curtir o feriadão em São Paulo

Virada David Bowie

No último fim de semana da exposição sobre o músico (foto), o Museu da Imagem e do Som (Avenida Europa, 158) preparou uma maratona: quinta-feira e sexta-feira a mostra ficará aberta das 10h às 4h e, no fim de semana, a visitação terá 38 horas ininterruptas, das 10h de sábado até a meia-noite de domingo. R$ 10.

Visões na coleção Ludwig

Terça é o último dia para ver a exposição gratuita no Centro Cultural Banco do Brasil (Rua Álvares Penteado, 112) que reúne 78 obras de um dos maiores colecionadores de arte, o alemão Peter Ludwig. Na mostra há obras de Picasso, Andy Warhol e Jean-Michel Basquiat. Das 9h às 21h.

Invasão baiana

Artistas baianos como Tom Zé se apresentam gratuitamente no Vale do Anhangabaú no domingo e na segunda, a partir das 16h, em comemoração aos 13 anos da atuação do CCBB em São Paulo.

War Fighting

No sábado acontece a segunda edição do evento que reúne atletas competindo nas modalidades de paintball e artes marciais mistas (MMA), no Ginásio Mauro Pinheiro (Rua Abílio Soares, 1300), às 19h. Ingresso é 1 kg de alimento e pode ser retirado na Academia Rock Fight (Av. Nova Independência, 708).

Biblioteca de São Paulo

A biblioteca (Av. Cruzeiro do Sul, 2630) terá programação gratuita para crianças e adultos. O Belelê, que ocorre no sábado às 15h, promove o estímulo à leitura para crianças entre 6 meses e 3 anos. Para os adultos, o Sarau, que mistura literatura, canto e poesia, será no domingo das 14h às 16h.

Ciclofaixas

Os ciclistas poderão curtir as faixas exclusivas sexta-feira, domingo e segunda-feira, das 7h às 16h. Geralmente, elas são abertas apenas aos domingos. A capital paulista tem 120,8 quilômetros de ciclofaixas em todas as regiões.

Ovo Parade

A mostra no Shopping Eldorado (Av. Rebouças, 3970) conta com 50 ovos gigantes customizados por artistas plásticos e personalidades. As peças, produzidas em fibra de vidro e com 80 centímetros de altura, ficarão expostas até terça-feira. Das 10h às 22h quinta-feira e sábado e das 12h às 22h sexta, domingo e segunda. Grátis.