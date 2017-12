Veja a relação preliminar de 380 vias que deverão receber o rodízio

Um estudo divulgado na manhã desta quinta-feira, 9, pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) propõe aumentar o rodízio municipal de veículos para mais 400 vias - ou 371 quilômetros lineares - de São Paulo, incluindo áreas periféricas.

A proposta, no entanto, ainda será levada no próximo dia 15 ao Conselho Municipal de Trânsito e Transporte (CMTT), "para ser discutida com a sociedade e especialistas", segundo a CET, que poderão fazer recomendações ao projeto.

Veja a relação preliminar de cerca de 380 trechos de vias que deverão receber o rodízio:

Alça de acesso à Ponte Tatuapé

Acesso à Av. Água Espraiada

Acesso à Av. Aricanduva

Acesso à Av. Bandeirantes do Sul

Acesso à Av. Cdssa Elisabeth Rubiano

Acesso à Av. das Nações Unidas

Acesso à Av. dos Bandeirantes

Acesso à Av. Eng. Armando de A. Pereira

Acesso à Av. Gabriela Mistral

Acesso à Av. Guido Caloi

Av. Adolfo Pinheiro

Av. Afranio Peixoto

R. Dr. Alarico Silveira

R. Alm. Alberto Moutinho

Av. Alcântara Machado

Av. Alcides Sangirardi

R. Comen Alfaia Rodrigues

Av. Álvaro Machado Pedrosa

Av. Amador Bueno da Veiga

Av. Sto Amaro

Praça Prof. Américo de Moura

Via Anchieta

Via Anhanguera

Av. Antônio Estevao de Carvalho

Av. Nadir Dias de Figueiredo

Praça Fuad Elias Nauphal

R. Araritaguaba

R. Ari Aps

Av. Aricanduva

Av. Eng Armando de Arruda Pereira

R. Dr. Assis Ribeiro

Av. Gal. Ataliba Leonel

Av. Robert Kennedy

R. Augusto Farinha

R. Augusto Tolle

R. Azem Abdalla Azem

Praça Batista Botelho

Av. Bolonha

Av. Dr Mario Vilas Boas Rodrigues

Av. Braz Leme

Av. Inajar de Souza

Av. Eng Caetano Álvares

Av. Mal. Fiuza de Castro

Av. Zaki Narchi

Av. Pres. Castelo Branco

Av. Caxingui

R. Ciro Soares de Almeida

Av. Corifeu de Azevedo Marques

Av. Cruzeiro do Sul

Av. Cupece

R. Cunhatais

Av. Dr. Custódio de Lima

Av. Alm. Delamare

Av. Gal. Edgar Faco

Praça Divinolândia

Av. Prof. Edgar Santos

R. Edmundo Carvalho

Av. das Nações Unidas

Av. Cdssa Elisabeth de Robiano

R. Enotria

Av. do Estado

R. Sta. Eulalia

Av. Eusébio Matoso

Av. Reg. Feijó

Rv. Fernão Dias

R. Frei Fidelis Mota

R. José Cerqueira Bastos

Praça Dom Francisco de Sousa

Av. Dr. Francisco Mesquita

Av. Prof. Francisco Morato

Av. Cd de Frontin

Av. Gabriela Mistral

Av. Guarapiranga

Es. de Guarapiranga

Av. Guilherme Cotching

Av. Ragueb Chohfi

Es. do Imperador

Av. Interlagos

Es. de Itapecerica

Av. Itaquera

Av. Adelia Chohfi

Av. Jaguare

Av. do Jangadeiro

Av. Prof. João Batista Conti

Av. João Dias

Av. João Pedro Cardoso

Av. Joaquina Ramalho

Praça Jorge de Lima

Av. Ver. José Diniz

R. Jujiu

Av. Kenkiti Simomoto

Av. Tte Laudelino Ferreira Do Amaral

Av. Min Laudo Ferreira De Camargo

Av. Lider

Av. Lineu de Paula Machado

R. Dr. Luiz Ayres

Av. Eng Luiz Carlos Berrini

Es. M'boi Mirim

R. dos Machados

Av. Magalhães de Castro

Av. das Magnólias

Av. Marginal do Rio Pinheiros

Av. Marginal Direita Anchieta

Av. Marginal Esquerda Anchieta

R. Miguel Yunes

R. Manuel Pereira da Silva

R. Inácio Luis da Costa

Av. Chafariz das Saracuras

Av. Bandeirantes do Sul

Av. Comen Martinelli

Av. S. Miguel

Es. de Mogi Das Cruzes

Praça Monte Castelo

Av. Morvan Dias De Figueiredo

Av. Escola Politecnica

Av. Nsra. do Sabará

Av. Ordem e Progresso

Av. Otaviano Alves de Lima

Av. Prof Papini

R. Paranabi

Av. Sen Teotonio Vilela

R. Paulo De Faria

Av Pedro Bueno

Av. Gal Pedro Leon Schneider

Es. Do Pessego

R. Juan De La Cruz

Av. Eliseu De Almeida

R. da Prata

R. Flores do Campo

R. S. Raimundo

Av. Raimundo Pereira De Magalhaes

Via Raposo Tavares

R. Reacao

R. Rhone

Praça Pero Rodrigues

Av. Rio das Pedras

R. S. Sabino

R. Sanches de Aguiar

Av. Santos Dumont

R. Sapetuba

Av. Sapopemba

R. Eng. Oscar Americano

Av. Serafim Goncalves Pereira

R. Silveira Nobrega

Av. Pirajussara

Av. Dos Tapuras

R. Comte Taylor

R. Texas

Av. dos Bandeirantes

Lg. Treze De Maio

Av. Tucuruvi

R. Miguel Casagrande

Av. Valentim Gentil

Praça Vicente Rodrigues

Pt. da Vila Guilherme

Av. Vital Brasil

Av. Vitor Manzini

Av. Valdemar Ferreira

Av. Washington Luis

Praça Airton de Abreu

R. Cel. Guilherme Rocha

Av. Ribeirao Jacu

Av. Águia de Haia

Av. Dr. Antonio Maria Laet

Av. Roque Petroni Junior

Av. Jorge Joao Saad

Praça Campo de Bagatelle

Av. Dr Frederico M. da Costa Carvalho

Av. Dr. Euripedes Pereira

Pc. Stelio Machado Loureiro

Av. Prof Luiz Ignacio Anhaia Mello

Av. Luciano Laurana

R. Cap Manoel De Freitas Novaes

Vd. Joao Juliao Da Costa Aguiar

Rv. Dos Imigrantes

Pte. Aricanduva

Av. Prof Vicente Rao

Rv. Pres Dutra

Av. Rogerio Alves De Toledo

Pte. Pres Janio Quadros

R. Izidoro Matheus

Ac. Sem Denominacao (V Ma)

R. Antonio Patricio

R. Flavio Cavalcanti

Av. Olavo Fontoura

Av. Fuad Lutfalla

Acesso à Av. Morvan Dias de Figueiredo

Pte. das Bandeiras

Pte. Cruzeiro do Sul

R. Carmópolis de Minas

Acesso à Av. Otaviano Alves de Lima

Acesso à Ponte do Piqueri

R. Benedito Monteiro

Ac. Esq. à Av. Otaviano A. De Lima

Pte. Attilio Fontana

Ac. Sem Denominacao (JRA)

R. Manoel Monteiro De Araujo

Av. Alexandre Colares

Pte. do Piqueri

R. Alfonso Renaldo Gallucci

Ac. Esq à Av Otaviano A De Lima

Ac. Direito à Ponte do Limão

Pte. do Limao

Pte. da Casa Verde

R. Rosas De Ouro

Pte. Freguesia do Ó

Ac. Esquerdo à Ponte do Limão

Ac. à Via Dutra

Ac. à Ponte do Tatuapé

Ac. à Pte. Freguesia do Ó

Ac. à Av. Otaviano Alves de Lima

Ac. Direito à Av. Otaviano Alves

Ac. à Ponte da Casa Verde

Ac. à Ponte de Vila Maria

Ac. à Ponte das Bandeiras

Ac. à Av. Morvan D. Figueiredo

Ac. à Ponte de Vila Guilherme

R. Embira

Ac. à Av. Vereador José Diniz

Ac. ao Viaduto Vereador José Diniz

Ac. à Avenida Vereador José Diniz

Vd. Sto Amaro

Ac. à Av. dos Bandeirantes

R. Agamenon Pereira Da Silva

Av. Manoel Domingos Pinto

Lg. Los Andes

Pte. Eng. Roberto Rossi Zuccolo

R. Curumins

Av. Dr Hugo Beolchi

Pte. Eusébio Matoso

Av. Água Espraiada

Ac. Direito à Av. Affonso D. Taunay

Ac. Dir. à Av. Abrãao de Morais

Ac. Esq. à Av. dos Bandeirantes

Ac. Esq. à Rodovia dos Imigrantes

Ac. à Av. Eng. Armando de A. Pereira

Vd. dos Bandeirantes

Vd. Washington Luis

Pte. Do Socorro

Av. Marginal Projetada

Praça Nsra. do Perpetuo Socorro

R. Dr. Eurico Rangel

R. Jairo Dias Junior

Es. de Parelheiros

R. Melo Freire

Av. Ver. João de Luca

Av. Emerico Richter

Ac. à Av. Marg. Direita do Rio Tietê

Ac. à Av. Otaviano A de Lima

Ac. à Av. Cdssa Elisabeth Rubiano

R. Ulisseia

Pc. do Cancioneiro

Pte. João Dias

Pte. do Guarapiranga

Pte. Jurubatuba

Vd. Jabaquara

Vd. Raimundo Pereira de Magalhães

Pte. Tatuapé

Pte. Jaguaré

Vd. Ver. José Diniz

Vd. Pires do Rio

Vd. da Vila Galvão

Av. Moreira Guimarães

Av. Guido Caloi

Av. Luiz Dumont Villares

Vd. Eng Alberto Badra

Ac. à Via Elevada Aricanduva

R. Francisco Albani

Av. Nagib Farah Maluf

Pc. Heróis da Força E. Brasileira

Ac. à Ponte Aricanduva

Vd. Gal. Milton Tavares De Souza

Pc. Alceu Amoroso Lima

Av. Dr Chucri Zaidan

Ac. Sem Denominacao (V Mat)

Via Parque

Av. Adutora do Rio Claro

Pc. Arq. Flavio Imperio

Av. Dep Jacob Salvador Zveibil

Ac. à Av. João Dias

Av. Ver. Abel Ferreira

Pc. Olga Simon Poyares

Av. Gov. Carvalho Pinto

Av. Airton Pretini

Pc. Frei Albino Aresi

Av. Dr. Bernardino Brito F.De Carvalho

Pte. Transamerica

Vd. Honestino Monteiro Guimaraes

Vd .Sonia Maria de Moraes A. Jones

Av. Carlos Caldeira Filho

Tn. Dr. Euryclides De Jesus Zerbini

Tn. Pres. Jânio Quadros

Tn. Sebastião Camargo

Pc. Hussam Eddine Hariri

Av. Jacu-Pessego/N. Trabalhadores

Cv. Sen. Antonio E. De Barros Filho

Pte. Julio de Mesquita Neto

Cv. Escola de Engenharia Mackenzie

R. Guapurunga

R. Ferreira de Abreu

Av. Afonso de Sampaio E Sousa

R. Blasco Ibanez

Av. dos Guris

Rp. Sem Denominacao (PENHA)

Pc. Moscou

Av. Musgo-De-Flor

R. da Banduira

Ac. à Pte. João Dias

Vd. Frederico Eduardo Mayr

Ac. à Av. Guido Caloi

Ac. à Av. Marg. do Rio Pinheiros

Rv. Fernao Dias (PISTA Local)

Alãa de Acesso à Ponte Tatuapé

Ac. à Rv. Presidente Dutra

Ac. à Av. Bandeirantes do Sul

R. Paulo Lorenzani

R. Giuseppe Marino

Ac. à Av. Gabriela Mistral

Pte. Nova do Morumbi

Ac. à Av. Aricanduva

Ac. à Av. Conde de Frontin

Ac. à Av. Salim Farah Maluf

Ac. à R. Melo Freire

Av. Miguel Ignacio Curi

Ac. ao Metrô Itaquera

Av. do Córrego Franquinho

Pc. Cesar. Washington Alves de Proença

Pte. Pres Dutra (NOVA)

Rv. Ayrton Senna

Ac. à Pte. Transamerica

Ac. à Av. Santo Amaro

Pc. Augusto Rademaker Grunewald

Ac. à Av. Washington Luis

Ac. à Av. Água Espraiada

Av. Córrego Cabucu de Baixo

Ac. à Av. Escola Politecnica

Vd. Naor Guelfi