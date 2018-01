A segunda noite do Carnaval de São Paulo terá desfiles a partir das 22h30. Veja a ordem de entrada das escolas de samba no sambódromo do Anhembi:

1 – Águia de Ouro

2 - Tom Maior

3- Mocidade Alegre

4 – X-9

5 – Gaviões da Fiel

6 – Império da Casa Verde

7 – Pérola Negra