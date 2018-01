Veículos são incendiados em avenida da Zona Leste

Manifestantes e policiais entraram em confronto na noite desta quarta, 13, na divisa dos bairros de Cangaíba e Penha, zona leste da capital. A confusão teve início com a queima de pelo menos três veículos e no fechamento da Marginal do Tietê com barricadas. Segundo a Polícia Militar (PM), a princípio, o protesto teria sido organizado por conta da prisão de um traficante.

A polícia conseguiu liberar a pista expressa da Marginal do Tietê, na altura do Viaduto General Milton Tavares de Souza, no sentido da Rodovia Ayrton Senna, pouco antes das 19 horas. No horário, a marginal estava congestionada por 16 km, entre o Viaduto Imigrante Nordestino e a Ponte do Piqueri. A CET recomenda aos motoristas o seguinte desvio: Radial Leste, Avenida Salim Farah Maluf, Rua Padre Adelino e Avenida Aricanduva.

O Corpo de Bombeiros enviou nove equipes à região para apagar o fogo ateado num micro-ônibus, num caminhão e num ônibus. Até o momento, nem a corporação nem a PM têm informações sobre possíveis feridos.