Veículos retidos por não fazer inspeção veicular são liberados

A Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente anunciou a liberação de 38.334 veículos a diesel que estavam bloqueados no Departamento Estadual de Trânsito (Detran) de São Paulo porque não haviam feito a inspeção veicular em 2008. Eles só foram desbloqueados depois de passarem pela análise, obrigatória para toda a frota a diesel registrada na capital. A primeira punição para quem não faz o teste é o bloqueio administrativo da documentação. Nesta quinta, segue a inspeção veicular para carros com placa final 1. A inspeção destes veículos deve ser feita até dia 30 de abril e os motoristas devem ficar atentos, já que quem atrasar ou não comparecer à data agendada, não terá direito ao reembolso. No dia 1º de fevereiro, os motoristas que têm carros com placa final 2 começaram a agendar a Inspeção veicular Ambiental. A inspeção foi criada para reduzir os poluentes emitidos por todos os veículos registrados na capital. Ela se tornou obrigatória após uma lei municipal, seguindo as normas do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama). Em 2009, a maior parte da frota paulistana terá de passar pela inspeção ambiental.