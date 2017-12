Veículos de linha da Ponte Orca cancelada vão para outra

A Secretaria dos Transportes Metropolitanos de São Paulo anunciou nesta sexta-feira, 9, que os micro-ônibus que faziam a linha Barra Funda-Vila Madalena serão transferidos para a linha Alto do Ipiranga-Tamanduateí. Na semana passada, a pasta informou o fim da Ponte Orca que liga as estações do Metrô na zona oeste da capital devido à baixa demanda de usuários - esta sexta foi o último dia do funcionamento do serviço neste ponto.

Além dos sete veículos adicionais (agora um total de 21), a linha que liga a estação da CPTM à Linha 2-Verde do Metrô vai passar a operar ininterruptamente das 6h às 20h a partir do dia 13. Atualmente, esse trecho da Ponte RCA funcionava das 6h às 9h30 e das 16h30 às 20h. Utilizam o serviço na ligação Alto do Ipiranga-Tamanduateí cerca de 5 mil pessoas por dia, durante o mês de agosto.