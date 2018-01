Veículo tomba e congestiona Rodovia Régis Bittencourt

O tombamento de uma carreta deixa o tráfego lento na tarde desta quinta-feira, 14, nos dois sentidos da Rodovia Régis Bittencourt, que liga São Paulo a Curitiba, no Paraná.

Segundo a concessionária que administra a via, a carreta tombou na altura do quilômetro 362, na região de Miracatu, em São Paulo. Às 17 horas, a rodovia ficou interditada por 30 minutos em ambos sentidos para o destombamento do veículo.

Por volta das 17h40, a Régis Bittencourt registra congestionamento, no sentido Curitiba, do km 340 ao 362 e, no sentido São Paulo, do km 369 ao 362.

Cerca de 20% da carga transportada pelo veículo - latas de alumínio para reciclagem - permanece no acostamento.