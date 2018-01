Veículo também será testado no corredor que liga o ABC a São Paulo

SÃO PAULO - O Corredor Metropolitano de Ônibus ABD ganhará, nesta semana, seu primeiro ônibus movido a bateria. Igualmente batizado de e-Bus, o veículo, fabricado pela nacional Eletra, começará a rodar no corredor exclusivo que liga cidades do Grande ABC a São Paulo, em um primeiro momento apenas para testes. A via é controlada pela concessionária Metra, sob supervisão da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU), do governo do Estado.

As baterias desse ônibus são de lítio, fornecidas pela Mitsubishi Heavy Industries. Em evento nessa terça-feira, 19, o veículo foi apresentado como o primeiro ônibus elétrico puro brasileiro. Começou a corrida pelo emprego da tecnologia no sistema de transporte paulista.