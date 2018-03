Veículo na contramão causa acidente com duas mortes

SÃO PAULO - Duas faixas de rolamento da pista sentido interior da Rodovia Raposo Tavares estão bloqueadas e apenas uma liberada, desde as 3h35 desta segunda-feira, 8, no quilômetro 22,8, em Cotia, na Grande São Paulo. Às 6 horas, o motorista enfrentava lentidão no tráfego no sentido interior.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Segundo as primeiras informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), um Renault Clio prata, que entrou na rodovia no quilômetro 42, em Caucaia do Alto (também em Cotia), trafegou por quase 20 quilômetros na contramão a 120 km/h, atingindo um carro que seguia no sentido interior.

O motorista do Renault, supostamente suicida, ficou gravemente ferido e teria causado, antes, no quilômetro 38, outro acidente, mas de menor gravidade. Dois ocupantes do carro atingido morreram carbonizados após o veículo se incendiar com o impacto; outro passageiro ficou ferido.

Oito equipes dos bombeiros, sendo quatro da capital, duas de Osasco e duas de Cotia, realizaram o socorro aos sobreviventes, que foram encaminhados para o Hospital Universitário e Hospital Regional de Osasco.