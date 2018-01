Veículo capota e deixa três feridos no centro de São Paulo

Daniela do Canto, da Central de Notícias,

Um acidente deixou três pessoas feridas na madrugada desta segunda-feira, 10, na Avenida Nove de Julho, na Bela Vista, região central de São Paulo. A motorista de um Peugeot 206 que capotou teria perdido o controle do veículo antes de derrubar uma placa de sinalização e atropelar dois pedestres.

O Corpo de Bombeiros foi acionado às 2h50 e três viaturas foram ao local para prestar socorro às vítimas, no Viaduto Doutor Plínio de Queiróz. Segundo policiais militares, a motorista do carro e os dois pedestres foram encaminhadas ao Pronto-Socorro do Hospital Vergueiro.

Uma testemunha entrevistada pela TV Record que teria socorrido a motorista do Peugeot 206 afirmou que ela disse logo após o acidente que "voltava de uma balada" e que estava "um pouco bêbada". Ela ficou presa pelo cinto de segurança dentro do veículo capotado até a chegada do resgate.