Veículo capota e atinge casa ao lado da Rodovia dos Imigrantes

Um Vectra grafite, desgovernado, capotou e caiu sobre um barraco da Favela Arco-Íris, em Diadema, no Grande ABC, por volta das 3 horas desta quarta-feira, 2. O acidente aconteceu na altura do km 18 da pista sentido capital da Rodovia dos Imigrantes. Na casa estavam sete pessoas, sendo dois adultos e cinco crianças. Ninguém ficou ferido.

Veículo quase tombou sobre a residência na favela de Diadema. Foto: J.B. Neto/AE

O carro, após sair da pista, deslizou no barranco e atingiu uma da paredes da casa. O vendedor Valdinei Almeida Cruz, de 28 anos, pai das crianças, afirmou que todos estavam dormindo e que acordaram com um barulho como se tudo estivesse explodindo. O acidente, segundo a concessionária Ecovias, não interferiu no tráfego de veículos da rodovia.

O motorista do Vectra, o garçom Lucas Francisco da Silva, de 19 anos, alegou que o carro capotou após o volante travar em razão de um problema na homocinética. Com ferimentos leves, Silva, até as 5h30, não havia realizado teste de dosagem alcoólica.