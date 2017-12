Veículo atropela oito pessoas em ponto de ônibus de São Paulo

Élvis Pereira, do Jornal da Tarde

Um automóvel Fiat Stilo invadiu a calçada e atropelou um grupo de pessoas no início da madrugada deste sábado, 10. O acidente ocorreu em frente ao na altura do número 5.000 da Avenida Aricanduva, em frente ao shopping de mesmo nome, no sentido São Mateus.

O veículo vinha em alta velocidade, rodou na pista e, descontrolado, atingiu um orelhão e oito pessoas que estavam no ponto, segundo contaram testemunhas. Duas delas foram socorridas por viaturas do resgate dos bombeiros ao Pronto Socorro (PS) de Vila Nhocuné e PS Sapopemba. Uma delas morreu a caminho do hospital.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ainda de acordo com testemunhas, o motorista saiu cambaleando do veículo, com sinais de embriaguez, e quase foi linchado pelos populares. Acabou se refugiando em um posto de gasolina próximo, de onde foi levado para o 66º Distrito Policial (Vale Aricanduva), onde será feito o boletim de ocorrência.