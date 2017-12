Veado invade loja em São Carlos e dá trabalho para ser capturado

PRESIDENTE PRUDENTE - Um veado da espécie catingueiro invadiu na manhã desta segunda-feira, 13, uma loja de materiais de construção em São Carlos, no interior paulista. O bicho saiu de uma praça, atravessou uma avenida movimentada e entrou na loja. Funcionários conseguiram capturar o veado, uma fêmea que feriu uma pata de tanto dar coices.

Encurralado, o animal pulou no peito de um funcionário. Com o bicho dominado, colegas de serviço aproveitaram para amarrar as patas com fita adesiva. Eles também cobriram o animal com um pano até a chegada do Corpo de Bombeiros. Os bombeiros colocaram o veado em uma gaiola e o levaram para o Parque Ecológico, onde foi examinado.

Apesar do ferimento na pata, o animal está bem. "Houve só uma "raladinha" na pata", diz Marcelo Bafuni, de 41 anos, cabo do Corpo de Bombeiros. Após ser examinado, o veado foi solto em uma mata perto da cidade. "Nós o soltamos por volta das 10 horas na fazenda da Embrapa", completa o cabo, acrescentando que a área é de "reserva natural", onde também vivem lobos-guarás, capivaras e outros animais.