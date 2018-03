Vazamentos de óleo deixam em alerta a bacia amazônica Dois vazamentos de óleo na bacia amazônica, um no Rio Negro, perto de Manaus, e outro no Napo, na selva equatoriana, deixaram o governo brasileiro em alerta. A Capitania dos Portos do Amazonas abriu inquérito para apurar o derramamento de diesel na Transpetro na segunda-feira. Em outro acidente, no dia 31, da Petroecuador, o rompimento de uma tubulação derramou o equivalente a 6.800 barris de óleo que já atingem dezenas de comunidades no Equador.