Vazamento em Pinheiros pode deixar 13 bairros sem água

SÃO PAULO - Um vazamento de água de razões ainda não esclarecidas interditou na manhã desta quarta-feira, 25, um trecho da Rua João Moura, em Pinheiros, zona oeste de São Paulo. Segundo a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), 13 bairros da zona oeste e sul poderão ficar sem água por tempo indeterminado.

De acordo com a Sabesp, o vazamento foi controlado, mas os reparos só poderão ser realizados após o esvaziamento da tubulação, que foi fechada. De acordo com a companhia, prejuízos causados pelo acidente serão indenizados pela empresa. Em um prédio da João Moura, 11 carros estacionados na garagem teriam ficado submersos. Uma investigação foi instaurada para analisar e verificar falhas no serviço na região.

Por causa do acidente, a companhia afirmou ainda que alguns bairros poderão apresentar sofrer interrupção temporária no fornecimento de água: Jardim Europa, Vila Primavera, Pinheiros, Vila Madalena, Itaim, Vila Olímpia, Vila Nova Conceição, Moema, Vila Uberabinha, Jardim Luzitânia, Parque Ibirapuera, Jardim Paulista e Jardim das Rosas.