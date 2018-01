Vazamento faz água da Sabesp jorrar sobre a Marginal do Tietê

Atualizada às 16h45

SÃO PAULO - Um jato de água limpa e cristalina começou a jorrar sobre os carros e caminhões que trafegam no sentido Castello Branco da Marginal do Tietê, no final da manhã desta terça-feira, 10, após o rompimento de uma adutora da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) localizada na Ponte do Limão, na zona norte de São Paulo.

A água, em falta por causa da maior crise hídrica do Estado, corre para o poluído Rio Tietê após lavar os veículos e escorrer sobre o asfalto.

Resposta. Procurada, a Sabesp informou ter fechado às 13h o vazamento de água na Ponte do Limão e que "os reparos devem ser concluídos ainda hoje". A companhia garante que não houve "prejuízo ao abastecimento aos clientes da região". A empresa também disse que para realizar os trabalhos, "as equipes efetuaram o fechamento das válvulase aguardaram o esvaziamento da água existente nas tubulações antes de iniciarem os reparos."

O Estado perguntou o volume de água desperdiçada e quantos litros por segundo passam pela tubulação. Nenhuma das duas questões foi respondida pela companhia.