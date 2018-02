Vazamento de produto inflamável causa interdição no Rodoanel Sul

SÃO PAULO - O vazamento de um produto inflamável após um acidente entre dois caminhões interdita o trecho sul do Rodoanel no km 54 no sentido Bandeirantes desde as 13h. A pista em direção ao litoral foi liberada por volta das 14h22 por meio de escolta da Polícia Rodoviária Estadual, mas as filas ainda eram de 11 km nos dois sentidos às 14h50, de acordo com a concessionária SP Mar.

O veículo seguia da Imigrantes para a Régis Bittencourt quando, às 12h07, bateu em outro caminhão. O vazamento do líquido na pista causou o bloqueio total para passagem de veículos por quase duas horas.

Segundo a polícia, o produto transportado é um hidrocarboneto derivado de petróleo, moderadamente inflamável. Ele está em estado estável e não oferece alto risco de explosão. A área foi isolada por precaução e para que os motoristas não entrem em contato com o produto, que pode causar irritação nos olhos e na pele.

O corpo de Bombeiros e a concessionária não confirmaram o conteúdo da carga. Viaturas da Defesa Civil e da Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (Cetesb) foram encaminhadas para o ponto do acidente.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Duas viatura do Corpo de Bombeiros, ao menos duas viaturas da polícia rodoviária e equipes da concessionária também estão no local auxiliando na contenção do tráfego.

A liberação total das pistas depende do transbordo da carga para outro veículo, o que não prazo para acontecer.