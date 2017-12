Vazamento de gás natural provoca explosão em posto de gasolina em SP

SÃO PAULO - O vazamento de gás natural veicular (GNV) de um posto de gasolina provocou uma explosão no local por volta das 13 horas desta terça-feira, 5, na Rua Bernardino de Campos, 186, na região da Avenida Paulista.

Segundo o Centro de Operações dos Bombeiros (Cobom), técnicos da Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (Cetesb) estão no local. Ninguém ficou ferido, informou o Corpo de Bombeiros.

De acordo com testemunha, após a explosão se formou uma grande fumaça branca. A explosão destruiu partes da parede e do teto do posto de combustível.