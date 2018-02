Vazamento de gás interdita ruas em Sorocaba

SOROCABA - O rompimento de uma tubulação de gás causou a interdição de pelo menos quatro ruas do Jardim Leocádia, bairro da zona norte de Sorocaba (SP), na madrugada desta terça-feira, 14. O duto que distribui gás natural foi atingido pela retroescavadeira de uma empresa contratada para realizar reparos na rede de água e esgoto.

Bombeiros e técnicos da empresas concessionária do serviço de gás foram chamados. As ruas foram interditadas por causa do risco de incêndio, mas as casas não chegaram a ser evacuadas. De acordo com o tenente Marcelo do Espírito Santo, o gás natural é mais leve que o gás de cozinha derivado do petróleo, por isso se dissipa rapidamente a céu aberto e oferece menos risco.

O controle do vazamento e o reparo na tubulação levaram duas horas. A concessionária informou que os locais por onde passa a rede de gás são marcados e os serviços próximos da tubulação devem ser acompanhados por um engenheiro da empresa.