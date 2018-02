Vazamento de gás fecha shopping no PR

O gerente do local, Pedro Celso Leandro, disse que o problema foi observado pouco antes das 9 horas, quando o pessoal da manutenção percebeu um cheiro forte do gás liquefeito de petróleo (GLP) - o mesmo que é usado em botijões.

O Corpo de Bombeiros e a Liquigás, que fornece gás ao estabelecimento, foram chamados. Os bombeiros chegaram antes ao local e evacuaram o shopping, que fica na Avenida República Argentina, perto do centro da cidade. Moradores de um dos edifícios que ficam sobre o shopping - e que tem entrada pelo estabelecimento - também foram aconselhados a esperar na calçada.

Falha. A tubulação em que foi encontrado o vazamento não é usada há cerca de cinco anos, pois atendia exclusivamente a um supermercado já fechado. Os canos que levam o gás para a praça de alimentação do shopping não foram afetados. "Uma válvula da tubulação foi encontrada com avarias", disse o gerente do estabelecimento. Um laudo deve ser realizado para detectar o motivo do problema. Segundo o gerente, o shopping, que tem 27 anos, está mudando do GLP para o gás natural.

Depois de estancado o vazamento, os bombeiros permitiram a entrada de funcionários para abrir todas as janelas e ligar o ar condicionado central, para dissipar o gás que ainda estava acumulado no shopping. A autorização para o retorno das atividades somente foi dada quando as medições demonstraram que não havia mais gás no local.

Durante o trabalho do Corpo de Bombeiros, o trânsito foi interrompido nas imediações do estabelecimento. Apenas meia pista da faixa de ônibus da Avenida República Argentina permaneceu aberta.