Vazamento de gás faz funcionários evacuarem prédio no Itaim Bibi

SÃO PAULO - Um vazamento em uma tubulação de gás na Avenida Chedid Jafet, no Itaim Bibi, zona sul de São Paulo, assustou os funcionários de um dos edifícios da região na manhã desta terça-feira, 6. A via está parcialmente interditada.

O rompimento da tubulação da Comgás aconteceu por volta das 8h15 desta terça-feira, quando trabalhadores da obra do Shopping JK Iguatemi atingiram a rede na calçada da via. Duas equipes do Corpo de Bombeiros foram ao local, mas ninguém ficou ferido. Os funcionários de um prédio ao lado, temendo o vazamento, evacuaram o imóvel.

Segundo a Comgás, uma equipe foi ao local e eliminou o vazamento por volta das 9h15, usando uma técnica que interfere pouco no abastecimento dos usuários. Uma nova equipe deve chegar ao local para iniciar os reparos na rede.

O Shopping JK Iguatemi, em construção, reunirá prédios de escritórios e espaços de eventos no mesmo espaço e não contará com torre residencial. Terraços serão usados para reuniões culturais, como pequenas sessões de cinema, e o bar da cobertura poderá ser aproveitado para festas. A expectativa é de que 17 mil pessoas circulem todos os dias ali, ao lado da Villa Daslu e do Parque do Povo.