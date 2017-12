Um vazamento de gás esvaziou ontem o Shopping Praça da Moça, em Diadema, na região do ABC. O problema começou às 11 horas, após uma retroescavadeira atingir um duto da Comgás na Rua Graciosa, na frente do centro de compras. Não houve feridos, mas visitantes relataram que houve correria no shopping, o que a administração nega.

O centro de compras ficou de portas fechadas durante quatro horas.