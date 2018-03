Vazamento de gás causa explosão e deixa trabalhador ferido

Um funcionário que fazia manutenção em aparelho de ar-condicionado no Ipiranga, na zona sul da capital paulista, teve a perna amputada neste domingo, 30, após uma explosão causada por vazamento de gás. As informações são do Corpo de Bombeiros.

Segundo a corporação, o homem trabalhava na manutenção do equipamento de ar-condicionado na Rua Guinle, 193, no Ipiranga, quando o aparelho explodiu.

Cinco viaturas dos Bombeiros foram acionadas. O funcionário foi conduzido ao pronto-socorro do Hospital São Paulo, na Vila Clementino, zona sul da cidade.