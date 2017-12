Vazamento de gás causa explosão e deixa seis vítimas no centro de SP

SÃO PAULO - Uma explosão por vazamento de gás deixou seis vítimas com intoxicação, queimaduras e ferimentos em uma pensão do Bom Retiro, na região central de São Paulo, na noite desta quinta-feira, 21. Dez viaturas do Corpo de Bombeiros chegaram a ser deslocadas por volta das 18 horas ao local, na Rua Pedro Álvares Cabral, altura do número 51.

Os bombeiros levaram três horas para apagar o fogo. Defesa Civil e polícia também foram acionadas. O caso será investigado no 12º Distrito Policial (DP), do Pari.

Dois moradores da pensão foram encaminhados ao Pronto-Socorro de Tatuapé, na zona leste, com queimaduras de 1º e 2º graus, segundo o Corpo de Bombeiros, que não soube informar o sexo das vítimas.

Ao PS da Santa Casa, na região central, foram levados um homem com queimadura de 2º grau e duas mulheres com intoxicação. E uma mulher foi internada no PS do Hospital das Clínicas, na zona oeste, com ferimentos na perna.