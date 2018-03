O vazamento de informações frustrou uma megaoperação com 370 homens da Polícia Civil e da Polícia Militar em Macaé, no norte fluminense, para prender os traficantes fugitivos do Complexo do Alemão (zona norte do Rio). Ontem, dos 27 mandados de prisão e 54 de busca e apreensão contra adolescentes infratores, 14 foram cumpridos. Os policiais apreenderam 150 quilos de maconha.